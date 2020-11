Ivan Klasnić wygrał sprawę w sądzie po 12 latach. Miliony euro odszkodowania

Ivan Klasnić zawodnikiem Werderu Brema był w latach 2001-2008. W sezonie 2003/04 41-krotny reprezentant Chorwacji zdobył z klubem mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. Od 12 lat Klasnić sądził się jednak z klubem, a dokładniej z jego byłymi lekarzami.

Chorwat zarzucił trzem lekarzom zbyt późne wykrycie choroby nerek. O jego problemach opinia publiczna została poinformowana w styczniu 2007 roku. Pod koniec tego samego miesiąca Klasnić przeszedł pierwszy przeszczep, a dawcą była jego matka. Przeszczep ten został jednak odrzucony przez organizm piłkarza.

Dwa miesiące później Chorwat przeszedł drugi przeszczep. Tym razem dawcą był jego ojciec, a organizm nie odrzucił organu. Klasnić wrócił do treningów we wrześniu 2007 roku i niespełna rok później zagrał na mistrzostwach Europy, na których strzelił gola Polakom w fazie grupowej oraz Turkom w ćwierćfinale turnieju.

We wrześniu 2016 roku okazało się, że przeszczepiony dziewięć lat wcześniej organ nie pracuje, jak należy, a Klasnić jest ciężko chory. W październiku 2017 roku Chorwat przeszedł już trzeci przeszczep.

4 miliony odszkodowania po 12 latach

40-letni dziś Klasnić 12 lat temu pozwał trzech lekarzy Werderu Brema za zbyt późne rozpoznanie choroby, które uniemożliwiło mu odpowiednie leczenie. Były piłkarz klubu domagał się przed sądem co najmniej 10 milionów euro. W pierwszej instancji sędzia przyznał rację Chorwatowi, zarządzając dla niego 3 miliony euro odszkodowania.

Zamiast tego zlecono jednak kolejny raport medyczny, który ze względu na stronniczość nie mógł zostać wykorzystany. Strony zasiadły więc do negocjacji i polubownego rozwiązania sprawy i już w czerwcu miały osiągnąć porozumienie. Jak poinformował "Sport Bild" kolejnej sprawy przed sądem już nie będzie i wszystko wskazuje na to, że spór zostanie rozstrzygnięty do końca listopada, a Klasnić otrzyma 4 miliony euro odszkodowania.

Chorwat zakończył karierę w 2013 roku. Po odejściu z Werderu Brema grał kolejno w FC Nantes, Boltonie oraz FSV Mainz. Dla reprezentacji Chorwacji Klasnić strzelił łącznie 12 goli.