Liczby wstydu przepłaconego gwiazdora. "Jego statystyki są żenujące"

Antony miał być gwiazdą Manchesteru United. Miał, jednak 100 mln euro, jakie zapłacił za niego klub z Old Trafford, wygląda dziś na jedną z największych wtop w historii. Portal The Athletic poinformował, że Anglicy aż czterokrotnie przepłacili za Brazylijczyka, a do grona jego krytyków dołączył najskuteczniejszy zawodnik w historii Premier League. - Jego statystyki są żenujące - wypalił.

