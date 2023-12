Kwiatkowski zdradził kulisy zwolnienia z PZPN. Wbił szpilkę Kuleszy [WIDEO]

7 grudnia Polski Związek Piłki Nożnej w lakonicznym komunikacie poinformował o zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego z funkcji team managera i rzecznika prasowego reprezentacji Polski. Cezary Kulesza w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" poinformował, że odejścia Kwiatkowskiego chciał Michał Probierz. - Tego samego próbował Czesław Michniewicz i kilku kolegów z zarządu. Dochodziło do pewnych napięć, ale udawało mi się rozbrajać te bomby. Kuba dobrze wiedział, że zawsze jestem po jego stronie - zapewnił Kulesza.

Prezes PZPN-u w rozmowie zapewniał, że związek planował godnie pożegnać Kwiatkowskiego. Chciał mu wręczyć m.in. koszulkę i specjalną paterę. - Wygląda, że naprawdę szykowali mi wielką niespodziankę i trzymali ją w olbrzymiej tajemnicy, bo podczas pożegnania nie zauważyłem choćby ułamka chęci powiedzenia zwykłego "dziękuję". Słowa są tanie, teraz mówić można wszystko - w taki sposób do słów Kuleszy odniósł się Jakub Kwiatkowski.

Jakub Kwiatkowski o swoim odejściu z PZPN-u. "Ani co, ani dlaczego"

Kolejnego komentarza po swoim odejściu Kwiatkowski udzielił w Kanale Sportowym. - Kadencja aktualnego prezesa przebiega troszeczkę z takim wspólnym mianownikiem pokazania, że się jest lepszym niż Boniek. I pytanie, kto w tej konkretnej sytuacji był lepszy, wspominając to, jak się z tobą żegnano, a jak ze mną - powiedział Kwiatkowski, odnosząc się do pożegnania Tomasza Iwana, który w latach 2013-2018 był dyrektorem ds. organizacyjnych reprezentacji Polski.

- Czy prezes wie, że mnie zwolnił? Ostatnio wszędzie mówił, że "nie wiem" - ironizował, nawiązując w ten sposób do słów Cezary Kuleszy, który miał nie wiedzieć o wielu rzeczach, jak np. obecność Mirosława Stasiaka na pokładzie samolotu do Kiszyniowa na mecz eliminacji Euro 2024.

- Pamiętam, jak prezes Boniek żegnał Jerzego Brzęczka, to też poczekał do nowego roku, żeby przed świętami nie robić tego typu rzeczy. A tutaj zrobiono inaczej. Forma pozostawia na pewno wiele do życzenia. Ani co, ani dlaczego, ani jakie były powody... No okej - stwierdził.

Na szczęście dla siebie Kwiatkowski długo na bezrobociu nie będzie. W obliczu następujących zmian w Telewizji Polskiej były pracownik PZPN-u ma zostać dyrektorem TVP Sport. Na tym stanowisku Kwiatkowski ma zastąpić Krzysztofa Zielińskiego, który pracował w tej roli od sierpnia bieżącego roku.