Niepokojące słowa Grbicia. Oto główny problem reprezentacji

Początek sezonu nie jest najlepszy dla polskich siatkarzy. Wielu z nich trapią kontuzje. Mowa m.in. o Bartoszu Kurku, kapitanie Biało-Czerwonych, który nabawił się urazu w jednym z ligowych spotkań Wolfdogs Nagoya. Mimo wszystko jego absencja nie potrwała długo i po kilku dniach pojawił się na boisku. Tyle szczęścia nie ma z kolei Aleksander Śliwka, który złamał palec i przeszedł operację. Poza placem gry pozostaje też Wilfredo Leon, który walczy z urazem kolana. Te i inne kontuzje reprezentantów Polski martwią w szczególności Nikolę Grbicia, tym bardziej że już latem odbędzie się najważniejsza impreza czterolecia - igrzyska olimpijskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po starciu ze swoją poprzednią drużyną: Bardzo dobrze wspominam czas w Bełchatowie, ale zabrakło sukcesu

Nikola Grbić mówi wprost o kontuzjach kadrowiczów. "Jestem naprawdę przejęty"

Grbić przyznał w rozmowie z Polsatem Sport, że głównym powodem kontuzji jest zbyt napięty terminarz. W poprzednim sezonie zawodnicy nie mieli chwili wytchnienia. Najpierw była rywalizacja klubowa, a następnie trzy duże eventy z reprezentacją. Mowa o Lidze Narodów, mistrzostwach Europy i kwalifikacjach olimpijskich.

- Kontuzje to jest to, czym naprawdę jestem przejęty. Mieliśmy pięć miesięcy i wszyscy byli naprawdę bardzo, bardzo wyczerpani. Psychicznie, fizycznie. Ja podobnie, czułem się jak zombie. A ci chłopcy musieli wrócić do klubów, ćwiczyć po dwa razy dziennie aż do meczu, każdego dnia i tak dalej i tak dalej... Potrzebujemy około trzech, czterech tygodni regeneracji, ale ponieważ nie mamy na nią czasu, dlatego tak jest - podkreślał selekcjoner.

Grbić ma plan na nadchodzący sezon reprezentacyjny

Grbić przyznał, że problem nie dotyczy tylko naszej kadry, ale i pozostałych drużyn. Mimo wszystko Polacy mają trochę szczęścia. Wywalczyli już prawo startu w Paryżu, w związku z czym w nadchodzących miesiącach czołowi gracze będą mieli trochę więcej czasu na regenerację. Niewykluczone, że na plac gry wyjdą właśnie siatkarze, którzy nie mieli dotąd zbyt wielu szans do pokazania się w biało-czerwonych barwach. - Mam nadzieję, że zawodnicy będą zdrowi i wtedy postaramy się przygotować jak najlepiej - zakończył.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku. Reprezentacja Polski postara się o lepszy wynik niż przed czterema laty. Wówczas rywalizację zakończyła już na etapie ćwierćfinałów, ulegając po zaciętym boju Francji (2:3), późniejszemu triumfatorowi. Drugie miejsca zajęła Rosja, a trzecia dość niespodziewanie była Argentyna.

Polska będzie miała spore szanse na wygraną. Tym bardziej że zdominowała tegoroczne rozgrywki. Najpierw wygrała Ligę Narodów, następnie zdobyła pierwsze od 14 lat mistrzostwo Europy, a na koniec wygrała wszystkie mecze kwalifikacji olimpijskich i awansowała na imprezę w Paryżu.