Manchester City uprzedzi Barcelonę? Chodzi o gwiazdę MŚ U-17

Ofensywny pomocnik Claudio Echeverri to jedno z największych odkryć ostatnich mistrzostw świata do lat 17 w Indonezji. Choć reprezentacja Argentyny zajęła na nich czwarte miejsce, przegrywając półfinał z Niemcami po rzutach karnych, a następnie ulegając Mali 0:3 w spotkaniu o brązowy medal, to 17-latek z River Plate był jedną z największych gwiazd turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Echeverri najbardziej błysnął w meczu ćwierćfinałowym z największym rywalem Argentyny - Brazylią. Po jego efektownym hattricku "Albicelestes" zwyciężyli bardzo pewnie 3:0. Łącznie w siedmiu meczach turnieju w Indonezji talent River Plate strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę.

Nic więc dziwnego, że Echeverri znalazł się na listach życzeń największych klubów świata. Jednym z nich jest FC Barcelona, a o 17-latku w bardzo dobrych słowach wyrażał się otwarcie trener Xavi Hernandez. Wszystko wskazuje jednak na to, że koniec końców Argentyńczyk trafi do innego europejskiego giganta.

Manchester City uprzedzi FC Barcelonę? Claudio Echeverri coraz bliżej "The Citizens"

Jak informuje Fabrizio Romano, coraz bliżej pozyskania Claudio Echeverriego jest klubowy mistrz świata - Manchester City. "The Citizens" w niedzielę poczynili duże postępy w negocjacjach z klubem 17-latka - River Plate Buenos Aires. Obecnie omawiane są szczegóły porozumienia, które ma opiewać na ponad 20 milionów euro.

Echeverri nie będzie kosztował przyszłego nabywcy kosmicznych pieniędzy, gdyż jego kontrakt z River Plate obowiązuje do końca 2024 roku. Sam Argentyńczyk zapowiedział, że go nie przedłuży, ale też z szacunku do klubu nie zamierza odchodzić z niego za darmo. Dlatego też znalezienie odpowiedniego porozumienia jest w interesie wszystkich stron.

Prawdopodobnie nie będzie nią FC Barcelona, gdyż po prostu nie będzie w stanie dopiąć transakcji przez limity finansowego fair play. Manchester City proponuje River Plate podobne rozwiązanie, jak w przypadku pozyskanego z tego klubu mistrza świata Juliana Alvareza. Dlatego Echeverri najprawdopodobniej jeszcze przez rok będzie występował w argentyńskim gigancie, zanim przeniesie się do Europy.

Pomocnik, który w styczniu skończy 18 lat, nie miał jeszcze wielu okazji do zaistnienia w pierwszej drużynie mistrza Argentyny. Rozegrał w niej na razie jedynie sześć meczów oficjalnych, w których zaliczył jedną asystę.