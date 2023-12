Manchester United poszedł na całość. Przepłacił niemal czterokrotnie

Erik ten Hag prowadzi Manchester United już drugi sezon. W związku z tym, że wkrótce 25 proc. akcji w klubie przejmie Sir Jim Ratcliffe, brytyjski miliarder, to "The Athletic" opublikował specjalny raport dot. transferów za czasów Ten Haga. Okazuje się, że klub z Old Trafford wyraźnie przepłacił za kilku piłkarzy - np. niemal czterokrotnie za Antony'ego. Przez to Man United balansował na granicy przepisów.

3 Fot. Jon Super / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl