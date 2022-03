Chelsea dalej reklamuje sponsorów, którzy ją opuścili. Powód? Aż trudno uwierzyć

Sytuacja Chelsea jest coraz gorsza w związku z sankcjami nałożonymi na właściciela klubu Romana Abramowicza. Brytyjski rząd zamroził majątek rosyjskiego oligarchy, przez co ten nie może sprzedać "The Blues". Klub napotyka też kolejne problemy w codziennym funkcjonowaniu. Nie może sprzedawać piłkarzy, a nawet biletów na kolejne mecze. Do tego dysponuje mocno ograniczonym budżetem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kliczko walczył przez całe życie. "Teraz chwycił za broń i stanął do obrony Kijowa"

Chelsea nie usunęła loga sponsorów z koszulek. Media ujawniają kuriozalny powód

W ostatnich dniach z finansowania klubu wycofali się jego najwięksi sponsorzy. W czwartek zrobiła to sieć komórkowa Three. - W związku z niedawno ogłoszonymi przez rząd sankcjami, poprosiliśmy Chelsea o zawieszenie naszego sponsoringu, w tym o usunięcie naszej marki z koszulek klubowych i okolic stadionu - przekazano w oświadczeniu dla brytyjskich mediów.

FC Barcelona rozbiła kolejnego rywala. To była tiki-taka jak za dawnych lat

W sobotę w ślady Three poszedł także Hyundai. "Hyundai stał się jednym z najsilniejszych partnerów w piłce nożnej na przestrzeni ostatnich lat. Wspieraliśmy ten sport, by ugruntować jego pozycję. Dzięki naszej współpracy z Chelsea, jesteśmy dumnymi kibicami piłkarzy i wszystkich pracowników. Jednak w obecnych okolicznościach zdecydowaliśmy się podjąć decyzję o zawieszeniu naszych działań marketingowych i komunikacyjnych z Klubem do odwołania" - czytamy w komunikacie koncernu samochodowego.

Chelsea w niedzielę rozegrała kolejny mecz ligowy. W starciu z Newcastle United londyńczycy mimo wycofania się sponsorów, wystąpili w strojach, na których wciąż obecne były loga Three i Hyundaia. Portal football.london podaje, że klub po prostu nie dysponuje w tej chwili innymi kompletami. Chelsea z uwagi na sankcje, zwyczajnie nie stać też na zakup nowych strojów.

"The Blues" mimo fatalnej sytuacji otaczającej klub, odnieśli kolejne zwycięstwo. Na Stamford Bridge pokonali Newcastle 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów w 89. minucie zdobył Kai Havertz. Londyńczycy zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League z dorobkiem 59 punktów. Nikt jednak nie wie w tej chwili, czy utytułowany klub w ogóle będzie w stanie dokończyć rozgrywki.

Arkadiusz Milik się nie zatrzymuje. Kolejny piękny gol i asysta [WIDEO]