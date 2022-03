Namierzono samolot Abramowicza. Znalazł sposób na to, jak uniknąć sankcji

Świat reaguje na inwazję rosyjską na Ukrainę. Jednym ze sposobów, aby wywrzeć wpływ na Władimira Putina, jest nakładanie sankcji na rosyjskich oligarchów, którzy są silnie powiązani z Kremlem. Ci, a wśród nich właściciel Chelsea Roman Abramowicz, szukają sposobów na uniknięcie sankcji.

Samolot Romana Abramowicza wylądował w Izraelu. Jego jacht też ma tam płynąć

Światowe media poinformowały o tym, że w niedzielę rano w Tel Awiwie wylądowało 14 prywatnych samolotów należących do rosyjskich oligarchów. Później wszystkie wyleciały z Sankt Petersburga i Moskwy. Nie jest to przypadek, bo Izrael to jeden z krajów, który nie zdecydował się przyłączyć się do sankcji nakładanych na oligarchów związanych z Władimirem Putinem i rosyjskim rządem.

Dziennikarz Amichai Stein poinformował, że znalazł się tam również samolot Romana Abramowicza. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że miliarder chce się ukryć właśnie w Izraelu. Właściciel Chelsea jest powiązany z tym krajem. Ma izraelskie obywatelstwo, a w Wielkiej Brytanii, z którą jest związany od lat, sankcje nie pozwalają mu na normalne funkcjonowanie.

Powiązań Abramowicza z Izraelem jest więcej. Rosjanin ma także trzy nieruchomości w stolicy kraju, Tel Awiwie. Dodatkowo, według nieoficjalnych doniesień, jeden z jego dwóch luksusowych jachtów kieruje się w stronę Izraela. Oba statki musiały uciec z portów na otwarte wody po nałożeniu sankcji. Nie wiadomo, czy jacht otrzyma pozwolenie na zacumowanie w porcie.

Jeśli Izrael nie dołączy się do sankcji nałożonych na oligarchów, to dla Abramowicza oraz innych oligarchów może to być idealnym miejscem, aby przeczekać złe dla nich czasy.

