Iga Świątek udanie rozpoczęła zmagania na Rolandzie Garrosie. W pierwszej rundzie pokonała 6:3, 6:3 Rebeccę Sramkovą, a w kolejnym etapie okazała się lepsza od Emmy Raducanu (6:1, 6:2). "Polka emanowała takim spokojem na korcie, że aż był wyczuwalny nawet na trybunach" - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl po meczu z Brytyjką.

WTA stworzyło krótki film o Świątek. Tak podsumowali jej lata na kortach ziemnych

W związku z udziałem Polki w tym wielkoszlemowym turnieju WTA stworzyło materiał wideo, w którym przedstawiło jej historię na kortach ziemnych. Film nosi tytuł: "Niezrównany rekord Świątek na kortach ziemnych". Na samym początku przedstawiony został pierwszy finał Świątek na tej nawierzchni, który rozegrała w 2019 roku przeciwko Polonie Hercog. Wówczas lepsza była Słowenka, która wygrała 6:3, 3:6, 6:3.

Później przedstawiono jej triumfy na turniejach WTA w Rzymie oraz Stuttgarcie. We Włoszech triumfowała w latach 2021, 2022 i 2024. W Niemczech natomiast była najlepsza w latach 2022 i 2023. W finałach pokonywała między innymi Karolinę Pliskovą i Arynę Sabalenkę. Następnie twórcy przypomnieli jedyny triumf Polki na zawodach WTA w Madrycie. Mowa o 2024 roku, gdy w finale wygrała z Sabalenką. Był to rewanż za wcześniejszy rok, gdy to Białorusinka okazała się lepsza w decydującym meczu.

Nie zapomniano również o wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie, który Świątek wygrywa nieprzerwanie od trzech lat, a wcześniej triumfowała tam także 2020 roku. Na koniec autorzy podsumowali historię Igi Świątek na kortach ziemnych. Łącznie Polka rozegrała 12 finałów na tej nawierzchni, z czego aż 10 z nich zakończyło się jej zwycięstwem.

Teraz Świątek będzie walczyć o kolejne zwycięstwo. W trzeciej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa zmierzy się z Jaqueline Cristian. Spotkanie odbędzie się w piątek około godziny 13:00.