Koszmarna diagnoza. Niesamowity 18-letni talent może stracić mundial

Bayer Leverkusen przegrał z 1.FC Koeln 0:1 w niemieckiej Bundeslidze. Bramkę w drugiej połowie strzelił Kingsley Schindler. Jednak jakby kłopotów było mało, to Bayer stracił też w tym spotkaniu dwóch piłkarzy. Już w pierwszej połowie zejść z boiska musieli Jeremie Frimpong oraz Florian Wirtz.

Fatalne wieści dla Niemców. Florian Wirtz zerwał więzadła

Dramat spotkał zwłaszcza tego drugiego, który nazywany jest największym talentem w niemieckiej piłce. Wirtz został zniesiony z boiska na noszach. Od początku kontuzja wyglądała na groźną. Niestety, potwierdziły się największe obawy. Wirtz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Teraz czeka go wielomiesięczna przerwa. To fatalne wiadomości nie tylko dla Bayeru, ale również dla reprezentacji Niemiec. 18-letni Wirtz to nadzieja tamtejszej piłki. Zachwycał i miał duże szanse na to, żeby pojechać na mundial w Katarze. Teraz nie wiadomo, czy zdoła wrócić. W tym sezonie w samej Bundeslidze rozegrał 24 mecze. Strzelił siedem goli i zanotował aż 10 asyst. Natomiast w Lidze Europy zagrał sześć razy. Bilans: trzy bramki i cztery asysty.

Bayer Leverkusen mimo porażki pozostaje na trzecim miejscu w Bundeslidze.

