Lewandowski znów będzie pracować z Guardiolą? "Potrafi całkowicie odmienić drużynę"

Po zakończeniu obecnego sezonu z Manchesterem City rozstanie się jego legenda, Sergio Aguero. "Manchester City emocjonalnie pożegna się z legendarnym napastnikiem, kiedy jego umowa wygaśnie tego lata. Ceniona przez kibiców City globalna ikona piłki nożnej jest jednym z najbardziej utytułowanych i szanowanych piłkarzy, którzy kiedykolwiek nosili błękitną koszulkę. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy ery Premier League i najskuteczniejszym strzelcem tych rozgrywek, jeśli chodzi o liczbę goli strzelanych na minutę" - ogłosił angielski klub pod koniec marca w specjalnym komunikacie.

Odejście argentyńskiego napastnika z zespołu Pepa Guardioli sprawia, że klub Etihad Stadium rozgląda się za nowym snajperem, który mógłby go zastąpić. W ostatnich miesiącach z drużyną Premier League łączony był Leo Messi, ale wydaje się, że po wyborze Joana Laporty na stanowisko nowego prezydenta Barcelony, piłkarz jest bliżej pozostania w ekipie z Camp Nou.

Luke Hatfield, dziennikarz "Express and Star", w wywiadzie dla portalu WP Sportowefakty ujawnił, że kataloński szkoleniowiec Manchesteru City pragnie, aby do jego zespołu dołączył Robert Lewandowski. - Jestem pewny, że Guardiola znów chciałby mieć w swojej drużynie Lewandowskiego. Byłby ogromnym wzmocnieniem dla każdej drużyny na świecie. Manchester City nie stanowi wyjątku. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że to właśnie na pozycji napastnika The Citizens mają najpoważniejsze braki - powiedział dziennikarz. [...] Ma już swoje lata, a wyciągnięcie go z Bayernu i tak wymaga zainwestowania sporych pieniędzy. Będę zaskoczony, jeśli City udałoby się dobić targu w sprawie reprezentanta Polski - dodał Hatfield.

- Jeśli Manchester City kupi Lewandowskiego, ludzie w klubie będą musieli zrobić w gablocie z trofeami miejsce na więcej niż jeden puchar Ligi Mistrzów. Napastnik Bayernu jest graczem, który potrafi całkowicie odmienić drużynę - dodał na łamach WP Sportowefakty, Jacob Potter "Football League World".

- Tak utytułowany piłkarz jak Lewandowski na pewno zwiększyłby szansę na lepszy wynik The Citizens w Lidze Mistrzów - podkreślił Joe Champan z "Birmingham Live".

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem do końca czerwca 2023 roku i jest najlepiej opłacanym piłkarzem w zespole - rocznie na jego konto wędruje około 20 mln euro. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby Manchester City zdecydował się na jego kupno. Klub z Etihad prędzej mógłby sprowadzić Erlinga Haalanda, którym jest zainteresowany od kilku tygodni.

Polak w 36 meczach tego sezonu strzelił aż 42 gole i zaliczył osiem asyst. W 25 meczach Bundesligi zdobył aż 35 bramek i do wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera brakuje mu już tylko pięciu trafień. Problem w tym, że nie wiadomo, kiedy wróci do gry ze względu na uraz kolana. Na pewno nie zagra w rewanżu LM z PSG, a wątpliwe jest też to, by wrócił na mecz z Wolfsburgiem (17 kwietnia). W kolejnych spotkaniach Bayern zmierzy się z Bayerem (20 kwietnia), Mainz (24 kwietnia), Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i Augsburgiem (22 maja). Pewne wydaje się tylko to, że będzie gotowy do gry na trzy ostatnie kolejki.