Media: Olympique Marsylia znalazła następcę Arkadiusza Milika. Zaskakujący kierunek poszukiwań

Olympique Marsylia z końcem sezonu 2020/2021 wykupi Arkadiusza Milika z SSC Napoli za osiem milionów euro. W umowie między klubami pojawił się zapis, który gwarantuje zespołowi dodatkowe cztery miliony euro w ramach bonusów po spełnieniu określonych warunków. Przy transferze do OM Arkadiusz Milik oraz jego agent zastrzegli sobie w kontrakcie klauzulę wykupu w wysokości 12 milionów euro, którą może uiścić każdy zainteresowany klub.

Sytuacja OM w tabeli Ligue 1 jest wyjątkowo niekorzystna. Klub zajmuje 6. miejsce z 49 punktami i traci 16 punktów do strefy gwarantującej grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. To jest jeden z warunków, który Olympique Marsylia musi spełnić, aby Arkadiusz Milik pozostał w zespole na przyszły sezon. Wiele wskazuje jednak na to, że nie uda się go zrealizować. Polskim napastnikiem są zainteresowane takie kluby, jak AC Milan, Juventus czy Atletico Madryt.

Jak informuje meksykańskie "Radio Formula", następcą Arkadiusza Milika w OM może zostać napastnik Chivas de Guadalajara, Jose Juan Macias. Kontrakt napastnika z obecnym pracodawcą jest ważny do 30 czerwca 2022 roku, co sprawia, że najbliższe okno transferowe może być ostatnią okazją do zarobienia na nim większych pieniędzy. Zdaniem meksykańskiego radia, Macias może kosztować OM mniej niż 10 milionów euro.

Jose Juan Macias zagrał w 28 spotkaniach dla drużyny z Guadalajary we wszystkich rozgrywkach. Łącznie zdobył w nich 12 bramek i zanotował jedną asystę. W tabeli Clausury (półroczny sezon rozgrywany w Meksyku na wiosnę – dop.red) Chivas zajmuje 15. miejsce z 13 punktami. Prowadzi Cruz Azul, które ma 36 punktów.