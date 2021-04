Piłkarskie jaja w Kolumbii. Ten mecz przejdzie do historii. "Zawartość premium, za którą chcę płacić"

Siedmiu zawodników Rionegro Aguilas musiało zagrać ligowy mecz z Boyaca Chico, bo zostali oni zdziesiątkowani przez koronawirusa. Liga nie zgodziła się przełożyć meczu, a nadawca rozgrywek ocenzurował protest siódemki, która wyszła na boisko. Rywale natomiast męczyli się do 57. minuty, trener-właściciel dokonał podwójnej zmiany jeszcze przed upływem kwadransa, potem wpuścił na boisko swojego syna. To wszystko odbyło się w lidze kolumbijskiej. - To jest zawartość premium, za którą chcę płacić - pisał relacjonujący całe zdarzenie brytyjski dziennikarz.

