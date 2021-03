Oficjalnie: Sergio Aguero odchodzi z Manchesteru City. Koniec wspaniałej ery

Kontrakt Aguero wygasa w czerwcu tego roku. Manchester City oficjalnie poinformował, że nie zostanie od przedłużony. – Manchester City emocjonalnie pożegna się z legendarnym napastnikiem, kiedy jego umowa wygaśnie tego lata. Ceniona przez kibiców City globalna ikona piłki nożnej jest jednym z najbardziej utytułowanych i szanowanych piłkarzy, którzy kiedykolwiek nosili błękitną koszulkę. Jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy ery Premier League i najskuteczniejszym strzelcem tych rozgrywek, jeśli chodzi o liczbę goli strzelanych na minutę – napisano w komunikacie.

- Czuję ogromną satysfakcję i dumę z tego, że grałem dla Manchesteru City przez 10 sezonów. To niezwykłe dla profesjonalnego sportowca w tych czasach i tym wieku. Do końca sezonu będę dawał z siebie wszystko, aby wygrać więcej tytułów i dać radość kibicom. Potem rozpocznie się nowy rozdział z nowymi wyzwaniami. Jestem gotowy zmierzyć się z nimi z taką samą pasją i profesjonalizmem, który zawsze prezentowałem w rywalizacji na najwyższym poziomie – napisał na swoim Twitterze Sergio Aguero.

Argentyński napastnik w 384 meczach strzelił 257 bramek, co czyni go najlepszym strzelcem w historii klubu. Jego najbardziej pamiętnym trafieniem jest to z ostatniego meczu sezonu 2011/12. Manchester City grał z Queens Park Rangers, a Aguero swoim golem w 94. minucie zapewnił Manchesterowi pierwsze od 1968 roku mistrzostwo Anglii. Łącznie z klubem sięgnął po cztery tytuły mistrza Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej, jeden Puchar Anglii i trzy razy zdobywał Tarczę Wspólnoty. W tym sezonie zagrał w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił trzy gole.