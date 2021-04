Rywale gonią Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji Złotego Buta. Utrzyma przewagę?

Lewandowskiego zabrakło w meczach z RB Lipsk (wygrana Bayernu 1:0) i Unionem Berlin (1:1). Polak wciąż jest niezdolny do gry i na razie nie wiadomo dokładnie, kiedy będzie do dyspozycji Hansiego Flicka. "W tym tygodniu ma zacząć treningi biegowe" - czytamy na łamach Kickera".

Lewandowski w klasyfikacji "Złotego Buta" cały czas pewnie prowadzi i ma wielką przewagę nad kolejnymi piłkarzami i to pomimo tego, że nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach Bundesligi. Lewandowski ma aż 10 bramek więcej od drugiego Cristiano Ronaldo z Juventusu. Trzecią pozycję zajmują aktualnie Andre Silva z Eintrachtu Frankfurt i Leo Messi z Barcelony, którzy tracą aż 12 goli do Polaka.

Czołówka klasyfikacji Złotego Buta:

1. Robert Lewandowski - 70 punktów (35 bramek)

2. Cristiano Ronaldo - 50 pkt. (25)

3. Andre Silva - 46 pkt. (23)

Leo Messi - 46 pkt. (23)

5. Erling Haaland - 42 pkt. (21)

Kylian Mbappe - 42 pkt. (21)

Romelu Lukaku - 42. pkt (21)

8. Kasper Junker - 40,5 pkt. (27)

Paul Onuachu - 40,5 pkt. (27)

10. Gerard Moreno - 38 pkt. (19)

Karim Benzema - 38 pkt. (19)

Luisa Suarez - 38 pkt. (19)

Harry Kane - 38 pkt. (19)

Mohamed Salah - 38 pkt. (19)

W najsilniejszych ligach Europy każdego gola mnoży się x2, natomiast w ligach spoza Top 5 przelicznik wynosi 1,5x.

Już w ubiegłym sezonie Lewandowski był bliski wygrania klasyfikacji Złotego Buta. Wówczas zajął 2. miejsce z 34 golami. Jego dorobek mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie urazy, które eliminowały go z gry w kilku spotkaniach. Ostatecznie przegrał o dwie bramki z Ciro Immobile z Lazio.

Lewandowski w 36 meczach tego sezonu strzelił aż 42 gole i zaliczył osiem asyst. W 25 meczach Bundesligi zdobył aż 35 bramek i do wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera brakuje mu już tylko pięciu trafień. Problem w tym, że nie wiadomo, kiedy wróci do gry i ile jeszcze spotkań rozegra w tym sezonie. Na pewno nie zagra w rewanżu LM z PSG, a wątpliwe jest też to, by wrócił na mecz z Wolfsburgiem (17 kwietnia). W kolejnych spotkaniach Bayern zmierzy się z Bayerem (20 kwietnia), Mainz (24 kwietnia), Borussią Moenchengladbach (8 maja), Freiburgiem (15 maja) i Augsburgiem (22 maja). Pewne wydaje się tylko to, że będzie gotowy do gry na trzy ostatnie kolejki.