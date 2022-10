Nowe informacje ws. Jerzego Brzęczka. Wiadomo, dlaczego odszedł z Wisły

W lutym tego roku Jerzy Brzęczek objął Wisłę Kraków. Były szkoleniowiec reprezentacji Polski miał uratować zespół przed spadkiem. Ostatecznie mu się to nie udało, ale działacze postanowili zostawić go na stanowisku i oczekiwali, że jak najszybciej zaprowadzi Wisłę z powrotem do Ekstraklasy. Krakowski klub początek sezonu miał udany i przez długi czas był liderem I ligi. Z czasem wyniki się pogorszyły. W pięciu ostatnich meczach, Wisła doznała aż czterech porażek. Po serii nieudanych spotkań, Jerzy Brzęczek podał się do dymisji.

Nowe informacje ws. zwolnienia Brzęczka

Najnowsze informacje na temat rozstania Brzęczka z Wisłą Kraków przekazała Sport Interia. Jak podaje portal, Jerzy Brzęczek nie zamierzał odchodzić z klubu i chciał poprawić jego wyniki. Zdaniem dziennikarzy do dymisji namówił go Jakub Błaszczykowski. Powodem tego miała być fala krytyki, jaka wylała się na byłego selekcjonera reprezentacji Polski.

Nowym szkoleniowcem Wisły został dotychczasowy asystent Brzęczka Radosław Sobolewski. Były piłkarz ma poprowadzić krakowski zespół przynajmniej do końca sezonu. Co ciekawe, Sobolewski w przeszłości prowadził już Wisłę w dwóch meczach. Miało to miejsce w sezonie 2017/2018, kiedy został zatrudniony jako trener tymczasowy.

Sobolewski szansę na debiut na ławce trenerskiej będzie miał już w najbliższy piątek. Tego dnia Wisła zmierzy się na własnym stadionie z ŁKS-em Łódź. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Obecnie klub z Krakowa zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Do miejsc barażowych traci jeden punkt, a do drugiej pozycji, która gwarantuje bezpośredni awans, już sześć punktów. Strata do liderującego Ruchu Chorzów wynosi z kolei aż osiem punktów.

