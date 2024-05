Został sędzią finału Ligi Mistrzów. Niedawno trafił za kratki. "Największy błąd w życiu"

Szymon Marciniak mógł mieć nadzieję, że po wymarzonych kilkunastu miesiącach, podczas których sędziował m.in. finał mistrzostw świata w Katarze, finał LM czy finał Klubowych MŚ, będzie brany pod uwagę w kontekście tegorocznego finału LM. Podobnie jak w poprzednich rozgrywkach został przecież wyznaczony do półfinałowego starcia (Real - Bayern), ale jego decyzja z końcówki rewanżowego meczu wywołała gigantyczne kontrowersje. Tym samym nie poprowadzi ani finału LM, ani nawet finału Ligi Europy czy Ligi Konferencji Europy.

Slavko Vincić poprowadzi finał Ligi Mistrzów. Jeszcze niedawno trafił za kratki

UEFA ogłosiła w poniedziałek, że głównym rozjemcą finału LM pomiędzy Realem Madryt a Borussią Dortmund będzie Slavko Vincić. Była to niespodzianka, gdyż wydawało się, że organizacja wybierze kogoś, kto sędziował któryś z półfinałów m.in. Clementa Turpina czy Anthony'ego Taylora. Mimo że Słoweniec po raz ostatni sędziował ćwierćfinał Borussia - Atletico (4:2), to został wytypowany na najważniejszy mecz.

Jego postać wzbudzała niegdyś jednak sporo kontrowersji. Wszystko przez zdarzenia z maja 2020 roku, kiedy przypadkowo znalazł się na jednej imprezie z podejrzanymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Portal Kurir.rs przypomina, że policja przeprowadziła wówczas akcję "kryształ" i urządziła nalot na miejsce, gdzie znaleziono dziesięć sztuk broni, 14 paczek kokainy oraz pieniądze o łącznej wartości 10 tys. euro. Mało tego były tam obecne również prostytutki.

Vincić, jak i pozostali sprawcy został zatrzymany, ale po przesłuchaniu wypuszczono go do domu. - Po spotkaniu z partnerami biznesowymi zostałem zaproszony na uroczystość do tej posiadłości. Tak się tam znalazłem. Przyjęcie zaproszenia na tę imprezę było największym błędem w moim życiu - ujawnił sędzia, cytowany przez portal 24ur.com. Łącznie aresztowano wtedy 36 osób, w tym serbską gwiazdę Tijanę Ajfon.

Dla Vincicia spotkanie pomiędzy Realem a Borussią będzie drugim finałowym starciem europejskich pucharów w karierze. Trzy lata temu był rozjemcą finału LE Rangers FC z Eintrachtem Frankfurt. Finał LM odbędzie się w sobotę 1 czerwca o godz. 21:00.