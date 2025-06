Kubica nie dał szans rywalom, a tu zmiana wyników! Ferrari zdyskwalifikowane

Robert Kubica sięgnął gwiazd. Doświadczony krakowianin jako pierwszy Polak w historii wygrał niezwykle prestiżowy i wyczerpujący wyścig 24h Le Mans. Legendarna rywalizacja w tym roku odbywała się już po raz 93. Polak wraz ze swoją załogą numer 83 AF Corse Ferrari przejechał aż 387 okrążeń w czasie 24:02:53,332. Wyprzedził tym samym Porsche Penske Motorsport i 51 Ferrari AF Corse. W poniedziałkowy wieczór gruchnęła wieść o tym, że jedno z aut Ferrari zostało zdyskwalifikowane. Co to oznacza dla Kubicy i czy wpływa na wyniki wyścigu?

Zmiana wyników Le Mans. Co to oznacza dla Kubicy?

"Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen i Miguel Molina stracili czwarte miejsce wywalczone w tegorocznym wyścigu 24 godziny Le Mans, po tym jak prowadzone przez nich Ferrari #50 nie zaliczyło badania technicznego" - napisał portal swiatwyscigow.pl.

Okazuje się, że pierwsze cztery hipersamochody na mecie wyścigu zostały poddane szczególnemu badaniu kontrolnemu. Każdy z nich test zaliczył, poza jednym. Ferrari 499P z numerem 50 nie zaliczyło testu ugięcia tylnego skrzydła. Drużyna została zdyskwalifikowana i straciła punkty w klasyfikacji mistrzostw świata FIA WEC. Na czwarte miejsce wyścigu 24h Le Mans awansował Cadillac Hertz Team JOTA.

Prowizoryczna kolejność wyścigu uległa więc korekcie. Co najistotniejsze z punktu widzenia polskiego kibica? Dyskwalifikacja zespołu Ferrari AF Corse z numerem 50 nie wpływa na Roberta Kubicę i jego kolegów z drużyny: Yifei Yei i Philipa Hansona. Pierwsza trójka wyścigu pozostała niezmienna. Wygrał zespół 83 AF Corse Ferrari, przed Porsche Penske Motorsport i 51 Ferrari AF Corse.

Jak wielkim sukcesem jest triumf Kubicy w Le Mans? Szczerzej na ten temat pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski: - Robert Kubica dopiął swego. To jeden z najbardziej krytykowanych i częściowo niedocenianych polskich sportowców. Często dla zasady i żartu - bo się rozbił, bo "znowu" nie ukończył wyścigu, bo nie wygrał, a przecież powinien, bo uważamy go za skarb polskiego sportu. Ale to takie wyścigi i zwycięstwa jak to w tegorocznym 24h Le Mans udowadniają, dlaczego powinniśmy dumnie go tak nazywać - zaznaczał.