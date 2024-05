Ewa Pajor przestała się kryć. Cała prawda wyszła na jaw [WIDEO]

Ewa Pajor jest żywą legendą Wolfsburga. Jednak od pewnego czasu spekuluje się, że niebawem opuści ten klub. Na to wskazywałoby również to, co wydarzyło się po ostatnim meczu z Werderem Brema. Polka nie mogła powstrzymać łez i była pocieszana przez koleżankę z zespołu. Portal relevo.com przekazał, z czego wynikała tak emocjonalna reakcja. "Moment był idealny" - przekazano, a następnie wyjaśniono, co będzie dalej z Pajor.

