Następca Lewandowskiego na wylocie z Barcelony! Może zagrać z Polakiem

Dwa gole w trzynastu meczach - to bilans Vitora Roque w Barcelonie od momentu transferu, a więc od stycznia br. Brazylijczyk pojawił się ostatni raz na boisku 13 kwietnia w meczu z Cadiz (1:0), gdzie zagrał 62 minuty. Potem Xavi nie korzystał z niego w czterech kolejnych ligowych spotkaniach. Warto dodać, że Barcelona zapłaciła zimą za Roque 40 mln euro. Ostatnie doniesienia z Hiszpanii wskazują na to, że Xavi w ogóle nie rozmawia z napastnikiem i wyżej od niego ceni Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa.

Agent Andre Cury zagroził w jednym z wywiadów, że jeśli sytuacja Roque się nie zmieni, to latem może odejść z Barcelony na zasadzie transferu definitywnego, a nie wypożyczenia. - To nie w porządku. On musi dostać więcej minut w Barcelonie. Wybraliśmy Barcelonę, ponieważ Vitor kocha ten klub. Jeśli nie uda nam się znaleźć rozwiązania wewnątrz klubu, będziemy musieli poszukać innego miejsca na stałe - stwierdził menedżer Roque. W klubie potraktowano te słowa agenta jako szantaż.

Warto dodać, że Roque został zarejestrowany w lidze hiszpańskiej w miejsce kontuzjowanego Gaviego. Latem pomocnik Barcelony będzie miał pierwszeństwo przy rejestracji, a Barcelona musi spełnić zasady Finansowego Fair Play, by zarejestrować Roque. To może więc wymusić na Barcelonie wypożyczenie 19-latka. Jak się okazuje, chętnych na Roque nie brakuje.

Miał zastąpić Lewandowskiego, a może odejść z Barcelony. Dwa kluby chcą Roque

Dziennik "A Bola" podaje, że chętnie Roque u siebie widziałoby FC Porto. Zespół, którego trenerem jest Sergio Conceicao, chciałby wypożyczyć Brazylijczyka z opcją wykupu. Porto mogłoby wykorzystać fakt, że Barcelona interesuje się Pepe. 27-letni skrzydłowy z Brazylii ma klauzulę wykupu w wysokości 75 mln euro, ale Porto może go sprzedać za mniej, niż 60 mln euro. "Porto nie ma obecnie możliwości finansowych, by konkurować z innymi 'europejskimi rekinami' o Roque. Na pewno taki talent, jak Brazylijczyk wzmocniłby skład, który ma walczyć w krajowych rozgrywkach, a także w Lidze Europy" - czytamy w artykule.

Wkrótce z Porto rozstanie się Irańczyk Mehdi Taremi, który dołączy od lipca br. bez kwoty odstępnego do Interu Mediolan. Obecnie Porto wśród napastników ma do dyspozycji Evanilsona, Toniego Martineza oraz Danny'ego Namaso. Obecnie Porto zajmuje trzecie miejsce w lidze portugalskiej z 69 punktami i ma punkt przewagi nad czwartą Bragą. Do końca sezonu została już tylko jedna kolejka.

Porto nie jest jedynym klubem, który widzi u siebie Roque. Ciekawe wieści podaje "La Gazzetta dello Sport", która donosi, że Roque został zaoferowany Interowi Mediolan, a więc nowemu mistrzowi Włoch. Ta kandydatura została przedstawiona trenerowi Simone Inzaghiemu. Brazylijczyk jest jednak alternatywą dla innego napastnika. Obecnie Inter ma na szczycie listy życzeń Islandczyka Alberta Gudmundssona z Genoi. Gdyby transfer Roque do Interu doszedłby do skutku, to napastnik grałby w nowym zespole z Piotrem Zielińskim. Polak odchodzi z Napoli i podpisze czteroletnią umowę z Interem.

Obecnie kontrakt Roque z Barceloną jest ważny do końca czerwca 2031 r. Klauzula wykupu wpisana w jego kontrakt wynosi 500 mln euro, a 20 proc. od kolejnej transakcji z udziałem Roque ma jego poprzedni klub, a więc Athletico Paranaense.