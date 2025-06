Drużyna Skorży zagrała na KMŚ. Cztery gole w meczu z legendarnym klubem

Klubowe Mistrzostwa Świata na razie nie rozgrzewają kibiców do czerwoności, ale dzisiejszy mecz River Plate - Urawa Red Diamonds był jednym z ciekawiej zapowiadających się dla polskich kibiców. W końcu trenerem drużyny z Japonii jest Maciej Skorża - jeden z głównych kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Polski trener nie ma powodów do zadowolenia - jego zespół przegrał to spotkanie 1:3.