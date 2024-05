Ryszard Staniek jest poważnie chory. Pilnie potrzebuje pomocy

Ryszard Staniek, mimo że występował w barwach reprezentacji Polski tylko przez cztery lata, a rozegrał dla niej 12 spotkań, to połowę z nich zaliczył na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie 1992. Prowadzony przez Janusza Wójcika zespół doszedł wówczas do finału, w którym poległ jednak z Hiszpanią 2:3. Staniek zaliczył nawet dwa trafienia: w grupowym starciu z Włochami (3:0) oraz właśnie z gospodarzami turnieju, gdy w 76. minucie dał wyrównanie w meczu finałowym.

Ryszard Staniek zbiera na specjalne leczenie. "Nie ma czucia w obu nogach"

53-latek zmaga się obecnie z ogromnymi problemami zdrowotnymi. W ubiegłym roku miał udar mózgu, przez który stał się osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności i wymaga stałej opieki przy wszystkich czynnościach życiowych. Były reprezentant Polski potrzebuje funduszy na remont domu oraz specjalnie przystosowany samochód, dlatego zdecydowano się uruchomić zbiórkę.

Tak brzmi opis na stronie zrzutka.pl. "Nie ma czucia w obu nogach powyżej kostek, co powoduje, że często traci równowagę i potrzebuje pomocy przy poruszaniu się. Ma bardzo słabe napięcie mięśniowe. Stracił całkowicie wzrok w lewym oku, a w prawym choroba ciągle postępuje i widzi coraz gorzej. Potrzebne są środki na remont domu celem przystosowania go dla osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza remont łazienki. Potrzebne jest wyrównanie terenu przed domem i położenie kostki brukowej, aby można było poruszać się bezpiecznie chodzikiem czy wózkiem inwalidzkim" - czytamy.

Organizatorzy tego przedsięwzięcia zaznaczyli, że bardzo liczą na pomoc i wierzą, że "dobro w jego kierunku powróci". "Rysiek wymaga rehabilitacji i leczenia. Nie ma samochodu. Marzeniem Jego jest posiadanie wyższego i wygodnego samochodu, aby mógł bezpiecznie jeździć na zabiegi. Bardzo proszę, jeżeli mogliby Państwo wesprzeć nas finansowo, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Ryszard jest osobą o dobrym sercu, zawsze wspierał i pomagał ludziom w potrzebie" - dodano.

Staniek jest wychowankiem Cukrownika Chybie, z którego w 1986 roku przeniósł się do Odry Wodzisław Śląski. Niedługo później trafił do Górnika Zabrze, a po dobrych występach na IO w Barcelonie został zauważony przez CA Osasuna i dołączył tam do Jana Urbana. Po powrocie do Polski grał jeszcze w Legii Warszawa, Odrze Opole oraz Piaście Gliwice. Karierę zakończył w 2005 roku.