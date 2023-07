Raków pewnie wszedł w walkę o Ligę Mistrzów. Teraz pora na Karabach. Wiadomo kiedy

Raków Częstochowa pewnie przystąpił do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu zespół prowadzony przez Dawida Szwargę u siebie pokonał Florę Tallinn skromnie, bo tylko 1:0. Na wyjeździe miała miejsce natomiast istna kanonada.

Raków pewnie wszedł w eliminacje Ligi Mistrzów. Teraz pora na Karabach

W rewanżowym meczu w Tallinnie Raków Częstochowa nie dał rywalom żadnych złudzeń. Drużyna spod Jasnej Góry szybko narzuciła swoje warunki gry i kontrolowała przebieg spotkania, tworząc sobie mnóstwo sytuacji.

Dubletem w stolicy Estonii popisał się Łukasz Zwoliński, który otworzył wynik meczu w 47. minucie. Bramkę na 2:0 zdobył niedługo później, bo w 59. minucie. Zwieńczeniem całego spotkania było jednak piękne trafienie Giannisa Papanikolaou w 85. minucie, gdy Grek zza pola karnego technicznym strzałem przymierzył prosto w okienko.

Teraz przed Rakowem stoi jednak nie lada wyzwanie, gdyż w drugiej rundzie zmierzy się z mistrzem Azerbejdżanu, Karabachem Agdam. Drużyna ta w pierwszym etapie rozgrywek pokonała Lincoln Red Imps z Gibraltaru 6:1 w dwumeczu. Zespół Karabachu polscy kibice kojarzą ze spotkań z naszymi drużynami właśnie w eliminacjach do europejskich pucharów. Rok temu Azerowie pokonali właśnie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów Lecha Poznań, a wcześniej dali się we znaki m.in. Legii Warszawa.

Raków Częstochowa - Karabach Agdam. Kiedy mecz eliminacji do Ligi Mistrzów?

Wiadomo już, kiedy odbędą się mecze Rakowa Częstochowa w kolejnej fazie eliminacji. Pierwsze spotkanie z Karabachem zaplanowane jest na 26 lipca na godzinę 20:15 i odbędzie się w Częstochowie. Mecz rewanżowy natomiast będzie miał miejsce na Stadionie Olimpijskim w Baku 2 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego. Transmisje z tego dwumeczu będą dostępne na antenie TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowych na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.