Media: Real Madryt wyznaczył datę debiutu Kyliana Mbappe

Relacje na linii Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain są bardzo napięte. Francuz nie ma zamiaru przedłużać współpracy, ale chce pozostać na Parc des Princes do końca sezonu 2023/24, co zapewni mu wypłatę ogromnej premii lojalnościowej. Na taki ruch nie chcą zgodzić się władze klubu, które postawiły piłkarzowi ultimatum - albo przedłuża kontrakt, albo szuka nowego pracodawcy. Z okazji próbuje skorzystać Real Madryt.

Media donosiły, że Francuz został postawiony pod ścianą - musi podjąć decyzję na temat przyszłości do 31 lipca. Na tę wiadomość z niecierpliwością czeka też Florentino Perez. Prezes Realu przekonywał wcześniej, że ściągnięcie Mbappe za rok może być niemożliwe, nawet jeśli byłby to darmowy transfer. W związku z tym w grę wchodzi transakcja tylko w 2023 roku. Władze wicemistrzów Hiszpanii są gotowe wyłożyć około 200 mln euro za piłkarza. Teraz pozostaje im jedynie czekać na decyzję Francuza i PSG.

Mimo wszystko Real wierzy w powodzenie transakcji, o czym przekonuje portal El Debate. Klub miał już nawet wyznaczyć datę debiutu Mbappe. Okazuje się, że władze chcą, by zagrał już w pierwszym meczu ligowym. W nim madrycki zespół zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Spotkanie zaplanowano na 12 sierpnia.

Pierwsze trzy kolejki Real rozegra na wyjeździe i nie zamierza czekać, by do debiutu Mbappe doszło na Santiago Bernabeu. Celem jest jak najszybsza aklimatyzacja Francuza w drużynie Carlo Ancelottiego.

Jak na razie do przeprowadzenia transferu pozostała daleka droga. Już za kilka dni wicemistrzowie Hiszpanii rozegrają sparingi w USA, z kolei PSG w Japonii. Do krajów powrócą dopiero w sierpniu i zdaniem El Debate, to wtedy zintensyfikują się rozmowy obecnego pracodawcy Francuza z Realem.

Mbappe i PSG wymieniają się ciosami

Mbappe próbuje wywrzeć presję na PSG. Udzielił ostatnio kontrowersyjnego wywiadu, w którym uderzył we francuski klub. - Mieszkam tuż obok, w Paryżu… Myślę, że gra w PSG niewiele pomaga, ponieważ jest to drużyna dzieląca, klub dzielący - mówił. To nie spodobało się Nasserowi Al-Khelaifiemu - ten uznał te słowa za "szokujące", odebrał to także jako brak szacunku dla zawodników oraz kibiców.

Mimo wszystko PSG chce zatrzymać Mbappe w szeregach. Jak donosił "The Atheltic", paryżanie mogą odpalić prawdziwą bombę i zaszantażować Francuza - jeśli ten nie przedłuży kontraktu lub nie odejdzie tego lata, cały sezon posiedzi na ławce rezerwowych. O tym, jaką decyzję ostatecznie podejmie Mbappe, przekonamy się w najbliższych tygodniach.