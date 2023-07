Gigant miał podbić Polskę, a teraz się wycofuje. Szok. "Niezły cyrk"

W czwartkowy poranek gruchnęła zaskakująca informacja - Viaplay wycofuje się z rynku telewizyjnego w kilku krajach, w tym z Polski. Ma skupić się wyłącznie na subskrybentach w Skandynawii oraz w Holandii. Na razie nie wiadomo, kiedy nastąpi całkowita rezygnacja. Platforma streamingowa jest obecna w naszym kraju od 2021 roku. Najpierw wykupiła prawa do pokazywania Bundesligi. Później stopniowo rozszerzała ofertę o Premier League, a także inne dyscypliny sportu - Formułę 1 czy KSW.

Viaplay wycofuje się z Polski. Eksperci podzieleni

Decyzja Viaplay wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Niektórzy wyrazili zadowolenie z uwagi na rosnące ceny abonamentu platformy streamingowej i słabą jakość transmisji.

"Jeśli Viaplay faktycznie wyjdzie z Polski to wielka ulga, bo postrzegam ich jako gigantycznego psuja rynku. W 2022 i 2023 roku cofnęli nas o dekadę w jakości oglądania sportu. Powtarzam, sport na żywo w telewizji linearnej + streaming jako poszerzeniem dostępu dla chętnych. Taką wersję kupuję i takiej oczekuję" - ocenił dziennikarz Mariusz Wójcicki.

Podobne zdanie w tej sprawie wyraził Piotr Grabowski. "W domowych budżetach ludzie mają ważniejsze wydatki niż coraz większe opłaty za kolejną platformę ze sportem. Poza tym kiedy to wszystko oglądać? Sportowe weekendy są napakowane, że i tak trzeba robić mocną selekcję. Wyjście Viaplay z Polski dziwi tylko, że poszło to tak szybko" - napisał na Twitterze.

Niektórzy eksperci wyrazili jednak zaniepokojenie tym, co będzie po wyjściu Viaplay z polskiego rynku, oraz tym, kto przejmie prawa do transmisji sportów oferowanych dotąd przez platformę streamingową. "Zapowiedzieli, że inwestycje na tychże rynkach 'ograniczą, podzielą z partnerami albo z nich wyjdą'. Horyzont czasowy? Nieznany. Co dalej z KSW?" - zastanawiał się Bartłomiej Stachura z Lowking.pl.

Podobne zdanie w sprawie wyraził Maciej Łanczkowski z tygodnika "Piłka Nożna". "Trzeba czekać na szczegóły, ale szykuje się niezły cyrk z prawami... Wycofanie z Polski jest wpisane do 'aktualnych działań', a nie jako cel na przyszłość, więc wnioski nasuwają się same. Przypomnę, że Viaplay posiada długoterminowe kontrakty, np. Bundesligi do 2029 roku" - podkreślił dziennikarz.

O tym, że na rynku może dojść do wielkiego zamieszania, mówił też Paweł Machitko z Transfery.info. "Będzie duży wstrząs" - ocenił.

"Viaplay udowadnia, że Europa nie jest jeszcze gotowa na sport tylko online. Mniejszy zasięg niż tradycyjna telewizja i wysokie koszty licencji wykończyły ich" - ocenił Paweł Wroniecki.

Zdziwiony i niepocieszony decyzją Viaplay był także Łukasz Koleśnik. "Viaplay miał techniczne problemy, ale w Polsce zebrali fajną ekipę (zwłaszcza w Bundeslidze), która 'opakowała' i relacjonowała wydarzenia sportowe" - stwierdził.

Wtórował mu Karol Górka z "Przeglądu Sportowego". "Mimo wszystko żałuję, że to się tak kończy. Choć na początku miałem mnóstwo wątpliwości, ekipa Viaplay pokazała, że można robić transmisje z F1 o wiele lepiej niż dotychczas. Widocznie było jednak za dobrze, żeby to się opłacało" - napisał.

Co będzie z komentatorami Viaplay? Polski oddział milczy

Jak dowiedział się dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski, nagła decyzja Viaplay mocno zaskoczy nie tylko odbiorców, ale też pracowników polskiej redakcji. Obecnie komentatorzy i redaktorzy nie wiedzą, jak będzie wyglądać ich zawodowa przyszłość. Szykują się masowe zwolnienia?

"Redaktorzy i komentatorzy Viaplay w większości na wakacjach. Mocno zaskoczeni komunikatem dla inwestorów. Też czekają na szczegóły. Na razie brak oficjalnych informacji z polskiego oddziału" - przekazał na Twitterze nasz redakcyjny kolega.