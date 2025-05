Jest oficjalny komunikat Realu ws. Ancelottiego. Wszyscy na to czekali

Przed Realem Madryt szykują się spore zmiany. W kolejnym sezonie trenerem tego zespołu będzie Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen, choć jeszcze to nie zostało ogłoszone przez klub. 26 maja br. Carlo Ancelotti rozpocznie pracę w roli selekcjonera reprezentacji Brazylii, gdzie zastąpi zwolnionego Dorivala Juniora. Sobotnie spotkanie z Realem Sociedad będzie ostatnim dla Ancelottiego w roli trenera Realu Madryt. Ancelotti prowadził Real w dwóch okresach - w latach 2013-2015 i od lipca 2021 r. do dziś.

Real Madryt wydał oficjalny komunikat ws. Carlo Ancelottiego

Real Madryt ogłosił w oficjalnym komunikacie, że zakończy współpracę z Ancelottim po ostatnim meczu tego sezonu, a jego umowa, oczywiście, nie zostanie przedłużona. "Klub i Ancelotti doszli do porozumienia ws. zakończenia kadencji trenera na stanowisku. Nasz klub pragnie wyrazić swoją wdzięczność i sympatię dla jednej z największych legend Realu i światowego futbolu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Real.

- Carlo jest teraz na zawsze częścią wielkiej rodziny Realu Madryt. Jesteśmy dumni, że mogliśmy pracować z trenerem, który pomógł nam osiągnąć tak wiele sukcesów i który reprezentował wartości naszego klubu w sposób wzorowy - mówił Florentino Perez, prezes Realu. Podczas sobotniego meczu Ancelotti zostanie należycie pożegnany przez Santiago Bernabeu.

Łącznie Ancelotti zdobył 15 trofeów z Realem Madryt - trzy Ligi Mistrzów, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata, dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary UEFA, dwa Puchary Króla, dwa Superpuchary Hiszpanii i Puchar Interkontynentalny FIFA. Żaden inny trener w historii Realu Madryt nie wygrywał częściej od Włocha.

Ancelotti nie będzie jedyną postacią, która pożegna się z Realem Madryt po zakończeniu tego sezonu. Podobnie będzie z Luką Modriciem, ponieważ jego wygasający kontrakt nie będzie przedłużony. Chorwat zagra ostatnie mecze dla Realu podczas Klubowych Mistrzostw Świata.

"Przyszedłem z marzeniem, by założyć koszulkę najlepszego klubu na świecie i z ambicją, by osiągać wielkie rzeczy, ale nie mogłem sobie nawet wyobrazić tego, co wydarzyło się później" - przekazał Modrić w oświadczeniu (cytat za: realmadryt.pl).

Mecz pomiędzy Realem Madryt a Realem Sociedad w ostatniej kolejce ligi hiszpańskiej odbędzie się w sobotę o godz. 16:15.