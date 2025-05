Wielki talent grał w Polsce przez cztery miesiące. Tak podsumował Ekstraklasę

Z końcem stycznia 2024 roku Luka Vusković został wypożyczony na pół sezonu z Hajduka Split do Radomiaka Radom, dla którego rozegrał w sumie 14 spotkań, z czego 12 z nich od pierwszej do ostatniej minuty. 17-letni wtedy stoper zdobył w nich trzy bramki i zanotował jedną asystę.

Luka Vusković wspomina grę w Ekstraklasie. "Idealny krok"

Chorwacki obrońca jest jednym z najbardziej utalentowanych środkowych obrońców młodego pokolenia, o czym świadczy fakt, że już w wieku 16 lat został wykupiony przez Tottenham za 11 milionów euro! Do zespołu świeżo upieczonych triumfatorów Ligi Europy ma dołączyć od przyszłego sezonu.

A jak Vusković wspomina wypożyczenie do Radomiaka? - Powiedziano mi, że Polska to idealny krok między Chorwacją a miejscem, gdzie będę później. Rozmawialiśmy o tym, że Ekstraklasa pomoże mi się rozwinąć fizycznie jako piłkarz. Pokazano mi miasto, Radomiaka od środka i wszystko mi się podobało. Było to moje pierwsze doświadczenie zagraniczne, natomiast nie sprawiało mi to problemu. Funkcjonowałem tak samo jak w Hajduku. Trener powiedział mi, że jeśli tylko będę dobrze trenował, to będę grał. Tak właśnie było - wspominał w rozmowie z TVP Sport.

- Piłkarsko było bardzo podobnie do tego, co doświadczyłem w Chorwacji. Poza tym, że w Ekstraklasie jest trochę więcej fizycznej gry. Grałem w Polsce tylko cztery miesiące, to naprawdę krótki czas. Nauczyłem się bycia bardziej skupionym. Nauczyłem się więcej biegać podczas meczu. Najlepiej będę pamiętał wygrany 3:0 mecz z Legią i swoją bramkę - podsumował Vusković, który otrzymał już swoje pierwsze powołanie do reprezentacji Chorwacji.

Obecny sezon 18-latek spędza na wypożyczeniu w belgijskim KVC Westerlo, dla którego rozegrał 35 spotkań, zdobywając w nich siedem bramek i notując trzy asysty.