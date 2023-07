WTA wydało oświadczenie ws. skandalu w Budapeszcie. Kpina. Myśleli nad tym dwa dni

W pierwszej rundzie turnieju w Budapeszcie Shuai Zhang (45. WTA) zakończyła mecz z Amarissą Toth (548. WTA) kreczem z powodu ataku paniki, jaki nastąpił po skandalicznych zachowaniu arbiter, publiczności i samej rywalki.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Skandal na Grand Prix Węgier. Nieprofesjonalne zachowanie sędzi oraz tenisistki

Spotkanie w stolicy Węgier przebiegło pod znakiem niesprawiedliwych wyroków sędzi Morgane Lary. Arbiter nie uznała dobrego zagrania Zhang, a za przedłużające się dyskusje dała jeden punkt rywalce Chinki, Amarissie Toth. Ta również nie zachowała się fair play i w kolejnej akcji zatarła ślad na linii po uderzeniu Zhang, dowodzący, że piłka wówczas trafiła w pole. Ostatecznie po takim zachowaniu sędzi oraz przeciwniczki, a także szyderczych śmiechach ze strony publiczności, chińska zawodniczka dostała ataku paniki i postanowiła skreczować. Wtedy Toth, w geście triumfu, niesmacznie uniosła w górę ręce.

W obronie Zhang stanęło środowisko tenisowe. "Zero szacunku dla tej dziewczyny. Zero! Jestem taka wściekła. Tak mi szkoda Shuai" - napisała m.in. australijska tenisistka Daria Saville. "To okropnie smutne i nieakceptowalne" - skomentowała z kolei Daria Abramowicz, psycholożka współpracująca z Igą Świątek.

Świat tenisa reaguje na skandal w Budapeszcie. "Obrzydliwe. Moralne dno"

WTA wydało oświadczenie po skandalu w Budapeszcie. "Zero tolerancji"

Dwa dni po meczu zareagowało też WTA. Opublikowano lakoniczne oświadczenie, w którym zapowiedziano analizę i rozwiązanie całej sprawy. Nieuczciwe sędziowanie i brak profesjonalizmu ze strony arbiter oraz Amarissy Toth nazwano "niefortunnym incydentem". Zabrakło jednak konkretów. WTA, zamiast je podać i ukarać winnych, pisze o walce z przejawami rasizmu w internecie.

"WTA ma zerową tolerancję dla rasizmu w jakiejkolwiek formie i kontekście. Niefortunny incydent, który miał miejsce wczoraj podczas Grand Prix Węgier, i następujące po nim posty zostaną przeanalizowane, a cała sytuacja rozwiązana" - czytamy w komunikacie.

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Cyrk w Budapeszcie. Magda Linette zbeształa organizatorów. "Najgorsza, jaką widziałam"

Na lakoniczne oświadczenie WTA reagują kibice, którzy nie kryją zażenowania. Sekcja komentarzy pod postem na Twitterze organizacji to istna kopalnia reakcji zszokowanych fanów tenisa. "To jest tak nijakie", "To jest to? To jest ostatecznie oświadczenie? Śmiechu warte", "WTA jest tragiczne. Jestem w szoku" - to tylko niektóre z komentarzy.