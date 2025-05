Świątek mogła o tym tylko pomarzyć. Postawili ją obok idola. "Udowodnił"

"Czy naprawdę możemy skreślić Igę Świątek w Paryżu?" - pytają od rana zagraniczni dziennikarze. Broniąca tytułu Polka jest ostatnio w kiepskiej dyspozycji, jednak jest coś, co pozwala jej wierzyć. Tennis.com porównał ją do Rafaela Nadala, który w przeszłości osiągnął wielkie rzeczy. Czy tenisistka da radę to powtórzyć?

Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel Otwórz galerię (3)