Skandaliczna manipulacja. Dotyczy wojny w Ukrainie. Wykorzystali kibiców [WIDEO]

Trwająca wojna w Ukrainie ma ogromny wpływ na środowisko sportowe. Zawodnicy i drużyny z Rosji oraz popierającej ją Białorusi w dalszym ciągu nie mogą uczestniczyć w zawodach organizowanych przez większość międzynarodowych federacji. Sprzymierzeńcem Władimira Putina jest również węgierski premier Viktor Orban, który jest też zwolennikiem działań propagandowych.

Obrzydliwa manipulacja w węgierskiej telewizji. Wykorzystali kibiców angielskiego Wigan Athletic

Dobitnym przykładem jest ostatnia manipulacja telewizji HirTV, należącej do państwa, czyli poniekąd do Orbana. Nawiązała ona do poniedziałkowego ataku na Most Krymski, który został zniszczony przy użyciu dronów. W materiale z tego zdarzenia węgierska telewizja ukazała fragment pokazujący Ukraińców, którzy świętują w pubie udaną akcję. "Ukraińcy po eksplozji Mostu Krymskiego pogrążają się w zwycięskiej euforii" - czytamy na pasku informacyjnym.

Sęk w tym, że umieszczone w materiale wideo pochodzi z 2016 roku i pokazuje... kibiców angielskiego Wigan Athletic. Dobitnym potwierdzeniem jest fakt, że fani śpiewają przyśpiewki na cześć zawodnika Willa Grigga. Węgrzy nie pokusili się nawet o wyciszenie dźwięków na nagraniu, co tylko pokazuje, że doszło do nieudanej i skandalicznej manipulacji.

Sytuację skomentował niemiecki eurodeputowany Daniel Freud. "Propaganda Orbana w najbardziej skrajnym wydaniu. Węgierska stacja informacyjna HirTV twierdzi, że Ukraińcy świętowali zniszczenie mostu na Krymie w pubie. Tyle że to nie Węgrzy, ale fani Wigan Athletic i skandują Will Grigg's on fire. Co za hańba" - stwierdził wprost.

Burza wokół skandalicznego działania węgierskiej telewizji sprawiła, że HirTV szybko usunęło wspomniany materiał.