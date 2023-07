Bundesliga bez Gikiewicza. To koniec. Nowy kierunek. Mógł grać z Ronaldo, ale zaskoczył

Ostatnie dziewięć lat Rafał Gikiewicz spędził na niemieckich boiskach. Przygodę z tym krajem rozpoczął od występów w drugoligowym Eintrachcie Brunszwik, do którego trafił ze Śląska Wrocław. Później grał we Freiburgu i Unionie Berlin. Z kolei ostatnie trzy lata spędził w barwach FC Augsburg. W minionym sezonie wystąpił w 24 meczach, sześć razy zachowując czyste konto. Jego kontrakt wygasł w czerwcu 2023 roku, a drużyna nie zdecydowała się go przedłużyć. Wydaje się więc, że przygoda golkipera z Niemcami właśnie dobiega końca.

Rafał Gikiewicz podpisał nowy kontrakt? Dziennikarz ujawnia. Zagra w Turcji

Nowe i to dość zaskakujące informacje w sprawie przyszłości Gikiewicza przekazał Ertan Suzgun ze Sports Digitale. Zdaniem dziennikarza bramkarz zadecydował już, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Miał on rzekomo podpisać kontrakt z dobrze znanym Polakom MKE Ankaragucu, a więc 11. drużyną minionych rozgrywek Super Lig.

Dziennikarz zdradził też informacje na temat długości umowy. Ma ona obowiązywać przez rok z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W przeszłości w tym zespole występowali m.in. Michał Pazdan czy Konrad Michalak.

Informacje o transferze Gikiewicza są dość zaskakujące, tym bardziej że zainteresowanie nim wyrażały kluby z Arabii Saudyjskiej. Intratnymi ofertami kusiły go Al-Hilal i Al-Nassr z Cristiano Ronaldo w składzie. Te opcje wydawały się prawdopodobne, gdyż w ostatnich miesiącach Bliski Wschód był popularnym kierunkiem dla wielu europejskich piłkarzy. Na taki transfer zdecydował się m.in. Karim Benzema. Wydaje się jednak, że Polak taką możliwość odrzucił.

Gikiewicz jednym z wielu piłkarzy opuszczających Augsburg

Na oficjalne potwierdzenie doniesień Suzguna, będziemy musieli jeszcze poczekać. Jedno wydaje się być niemal pewne, Gikiewicz opuści Niemcy. Jeszcze w maju eksperci spekulowali na temat jego przyszłości i wskazywali, że Polak może trafić tylko do innego zespołu za naszą zachodnią granicą. Mówiło się o Schalke 04. - Gdybyśmy mieli analizować poszczególne kluby Bundesligi, to szczerze mówiąc, widzę tylko jedno miejsce dla Rafała i to byłoby oczywiście Schalke. To jest klub, który na pewno będzie szukał bramkarza po sezonie - mówił Tomasz Urban. Problem w tym, że zespół spadł do 2. Bundesligi, a Gikiewicz raczej nie byłby skłonny zejść na niższy poziom rozgrywek.

Polak nie jest jedynym zawodnikiem, który po sezonie 2022/23 opuścił Augsburg. Razem z nim odeszli m.in. Daniel Caligiuri, Andre Hahn i Tobias Strobl. W barwach niemieckiej drużyny bramkarz rozegrał 96 meczów, zachowując 23 czyste konta.