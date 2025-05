"Nowy Messi" wypychany z klubu. Mają go dość. Jest w końcu chętny

Zaledwie 298. Tylko na tyle minut w mijającym sezonie mógł liczyć Ansu Fati. Hansi Flick niemal na każdym kroku dawał do zrozumienia, że Hiszpan nie cieszy się jego zaufaniem i nie przekonuje go na treningach. Fatiego nierzadko nie było nawet w kadrze meczowej, a gdy już był, jeszcze rzadziej podnosił się z ławki. Nawet fakt, iż Lamine Yamal oraz Raphinha nie mieli innych naturalnych skrzydłowych na zmianę, niewiele tu pomagał.

Barcelona już postawiła krzyżyk na Fatim. Straci nawet numer na koszulce

Inna sprawa, że Fati tych nielicznych szans i tak nie wykorzystywał. Na przełomie kwietnia oraz maja zaczął dwa ligowe mecze z rzędu w wyjściowej jedenastce (pierwszy taki przypadek w sezonie), jednak ani z Mallorką (1:0), ani z Realem Valladolid (2:1) nie pokazał niczego szczególnego i był szybko zmieniany (kolejno w 62. oraz 46. minucie). W kolejnych trzech spotkaniach już nie zagrał.

Kilka dni temu kataloński dziennik "Sport" pisał, że dni Fatiego w Barcelonie są policzone i klub będzie szukał opcji, by się go pozbyć. W dodatku pojawiły się informacje, że "Blaugrana" chce dać Lamine'owi Yamalowi nr 10 na koszulce, z którym jak dotąd grał właśnie Fati, a wcześniej robił to Leo Messi. Byłoby to definitywne przekazanie roli "następcy Messiego" 17-latkowi. Sytuacja Ansu jest zatem beznadziejna, ale zdaniem dziennika "Mundo Deportivo" znalazł się klub gotowy wyciągnąć do niego pomocną dłoń.

Czołowy klub Ligue 1 może wyciągnąć do Fatiego rękę

Tym klubem jest AS Monaco. To trzeci zespół zakończonego już sezonu ligi francuskiej, a także stały bywalec Ligi Mistrzów. W kończącej się niedługo edycji zajęli 17. miejsce w fazie ligowej (wygrali w niej 2:1 z Barceloną), a później odpadli w walce o 1/8 finału z pokonaną potem przez Katalończyków Benfiką Lizbona (0:1 i 3:3). Wedle doniesień katalońskich dziennikarzy,

Monakijczycy widzą w Fatim ciekawe wzmocnienie oraz dużą okazję, biorąc pod uwagę jego obecną sytuację w klubie. Mieli poczynić już nawet pierwsze kroki w negocjacjach z Barceloną, choć nazwanie rozmów zaawansowanymi, byłoby jeszcze przesadą.