Lewandowski do Mili: To najmądrzejszy piłkarz, z jakim kiedykolwiek grałem

- Kiedyś z przymrużeniem oka zapytałem się Lewandowskiego: "Robert, ile razy jestem lepszy od Muellera?". A on na to: "Słuchaj, to jest najmądrzejszy piłkarz, z jakim kiedykolwiek grałem. Jego poruszanie jest niesamowite" - w studiu TVP Sport powiedział Sebastian Mila. Lewandowski i Mueller ostatnio dogadują się na boisku coraz lepiej, a o ich znakomitej współpracy mówi coraz więcej osób.

3 Fot. Martin Meissner / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl