Hansi Flick tłumaczy zmianę Lewandowskiego. Mina Polaka mówiła wszystko

Była 82. minuta meczu Bayernu Monachium z Atletico Madryt (4:0), gdy Eric Maxim Choupo-Moting pojawił się przy linii bocznej boiska. Koncert monachijczyków dobiegał końca i wiadome było, że gospodarzom środowego spotkania 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów krzywda się już nie stanie. Hansi Flick postanowił więc wprowadzić do gry kilku zmienników, w tym wspomnianego reprezentanta Kamerunu.

Lewandowski zmieniony w meczu z Atletico. Flick odpowiada: "Nie ma powodów do złości"

Choupo-Moting, sprowadzony niedawno do Bayernu, w meczu z Atletico wypełnił swoją rolę - rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego. Mimo że Polak od jakiegoś czasu prosił o sprowadzenie napastnika, który będzie mógł zdjąć z niego nieco obciążenia, to w środę był zły, że musi zejść z boiska. Widać to było po jego minie już po drodze na ławkę. Widać też było po zachowaniu na samej ławce. Mina Polaka mówiła sama za siebie.

Po zakończeniu spotkania o zmianę Lewandowskiego i jego złość zapytany został Hansi Flick. - Robert wie, że ma w tym sezonie wiele spotkań. Dla niego to dobre, że nie grał całych 90 minut. Myślę, że nie miał powodu, by być złym na zmianę - przyznał trener Bayernu.

Lewandowski być może nie był zły na samą zmianę, a na to, że przy tylu bramkach i świetnej grze drużyny ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Niebawem będzie mógł się jednak zrehabilitować. W sobotę monachijczycy zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt w Bundeslidze. We wtorek, w 2. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagrają natomiast z Lokomotiwem Moskwa. W wyjazdowym starciu z moskiewską ekipą Lewandowski będzie miał okazję gry przeciwko koledze z reprezentacji Polski, Grzegorzowi Krychowiakowi.

