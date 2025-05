Znamy nowego mistrza Włoch! Szaleństwo. W 51. minucie było po wszystkim

To był wymarzony scenariusz dla kibiców Serie A. O losach mistrzostwa Włoch zadecydowała bowiem ostatnia 38. kolejka i dwa spotkania: Napoli - Cagliari i Como - Inter Mediolan. W lepszej sytuacji byli piłkarze Napoli, którzy przed ostatnią kolejką byli liderami i mieli punkt przewagi nad Interem Mediolan. Obrońcy trofeum potrzebowali zatem wygranej i straty punktów przez Napoli. W historii Serie A tylko cztery razy lider tracił mistrzostwo w ostatniej kolejce.

Napoli mistrzem Włoch. McTominay z cudownym golem

Sytuacja w tabeli na żywo zmieniła się szybko. W 21. minucie po rzucie rożnym głową z siedmiu metrów trafił do siatki Holender Stefan De Vrij i Inter Mediolan prowadził 1:0. W tym momencie to ten zespół był mistrzem Włoch.

Napoli atakowało, stwarzało sytuacje, ale długo brakowało skuteczności. Billy Gilmour i Romelu Lukaku nie wykorzystali sytuacji sam na sam z bramkarzem, a Amir Rrahmani strzelił z siedmiu metrów, ale kapitalnie obronił bramkarz Alen Sherri. W 39. minucie wymarzoną okazję zmarnował Leonardo Spinazzola, którego strzał z sześciu metrów kapitalnie bronił Sherri, a dobitka została zablokowana przez Yerry'ego Minę.

Gospodarze dopięli swego w 42. minucie. Po dośrodkowaniu z prawej strony Matteo Politano, Scott McTominay na ósmym metrze zdecydował się na strzał nożycami. Piłka pod rękami Sherriego wpadła do siatki.

- Co za nożyce! Co tutaj się dzieje. Neapol odfrunął, Scott w tej akcji odfrunął. On się uniósł 30 centymetrów nad ziemią. Kto o zdrowych zmysłach zdecydowałby się w takiej sytuacji na nożyce? Właśnie on. To jest legendarny gol. Czy to nie jest czasem najlepszy transfer tego sezonu Serie A? Jak oni to utrzymają i zdobędą tytuł, to miasto nie zaśnie nie tylko dziś, ale przez następne tygodnie, a może i miesiące - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Dla Szkota, pozyskanego przed tym sezonem z Manchesteru United, był to już 12. gol w tym sezonie w Serie A.

Do przerwy w obu spotkaniach faworyci prowadzili 1:0. To sprawiało, że to Napoli znów było mistrzem Włoch. Mediolańczycy mieli ułatwione zadanie, bo gospodarze od 45. minuty grali w "10", bo czerwoną kartkę otrzymał rozgrywający ostatni mecz w Serie A - 42-letni Pepe Reina, były bramkarz m.in. Liverpoolu, Milanu, Bayernu Monachium i... Napoli.

Już po zaledwie sześciu minutach drugiej połowy kibice Napoli oszaleli z radości. Rrahmani daleko wybił piłkę z niemal linii końcowej własnej połowy, Lukaku przejął piłkę w okolicach pola karnego, przebiegł kilkadziesiąt metrów, nie dał się przepchnął Minie i strzałem z jedenastu metrów w długi róg zdobył gola. Neapol oszalał z radości. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że tytuł jest już na wyciągnięcie dłoni.

Niemal w tym samym czasie Joaquin Correa zdobył drugą bramkę dla Interu i w Como też było 2:0. To jednak już nie miało znaczenia, bo Inter Mediolan by zdobyć tytuł, musiał liczyć na dwa gole Cagliari. Zespół ten jednak w drugiej połowie nie dość, że nie zdobył bramki, to nawet nie potrafił stworzyć sytuacji podbramkowej.

To gospodarze byli bliżej trzeciego gola. W 79. minucie David Neres, który dał dobrą zmianę, wbiegł w pole karne, zatańczył z obrońcą, ale jego strzał z sześciu metrów został zablokowany. Ostatecznie gospodarze wygrali 2:0 i rozpoczęli szaloną radość.

Dla Napoli to czwarte mistrzostwo w historii klubu, a drugie w ciągu trzech lat. Najlepsi byli też w latach 1987, 1990 i 2023.

Napoli - Cagliari 2:0 (1:0)

Bramki: McTominay (42.), Lukaku (51.).

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahrami, Olivera, Spinazzola (85. Mazzocchi) - Anguissa (85. Ngonge), Gilmour, McTominay - Politano Ż (61. Neres), Lukaku Ż (76. Simeone), Raspadori (85. Billing).

(61. Neres), Lukaku (76. Simeone), Raspadori (85. Billing). Cagliari: Sherri (82. Ciocci) - Zappa, Mina, Luperto - Zortea (57. Palomino), Adopo, Makoumbou Ż (57. Marin), Deiola, Augello (75. Obert) - Piccoli, Viola (57. Mutandwa).

Como - Inter Mediolan 0:2 (0:1)