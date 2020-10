Thomas Mueller nie wytrzymał. Był wściekły na sędziego. "Co tutaj się dzieje?"

Bayern Monachium rozbił Atletico Madryt 4:0 w pierwszym spotkaniu nowego sezonu Ligi Mistrzów. Bohaterem był Kingsley Coman, autor dwóch goli i jednej asysty. Atletico grało jak zawsze w swoim stylu, twardo i agresywnie, ale to gracze Bayernu jako pierwsi byli karani żółtymi kartkami. Najpierw David Alaba, a w 21. minucie Thomas Mueller, który kompletnie nie rozumiał, za co sędzia pokazał mu żółtą kartkę podczas starcia z Kieranem Trippierem.

Wściekły Thomas Mueller po otrzymaniu żółtej kartki. "Dostaję karę za takie coś?"

Chwilę po upomnieniu Mueller miał ogromne pretensje do arbitra. Specjaliści od ruchu warg szybko rozszyfrowali, co gracz Bayernu powiedział do prowadzącego spotkanie Anglika, Michaela Olivera. - Co tutaj się dzieje? Gramy przeciwko Atletico Madryt, największym opryszkom w europejskim futbolu, a ja dostaję karę za takie coś? - tak brzmiały słowa Muellera, cytowane przez t-online.de. Później arbiter wyciągał z kieszeni jeszcze trzy razy żółte kartki i za każdym razem upominał nimi graczy Atletico, kolejno Renana Lodiego, Koke i Hectora Herrerę.

- Bayern Monachium drogę po obronę Pucharu Ligi Mistrzów zaczął od teoretycznie stromego podbiegu - spotkania z bardzo szczelnym w tym sezonie Atletico Madryt. Skończyło się łatwo i przyjemnie - zwycięstwem 4:0 pełnym ozdób. Jedyny nie do końca zadowolony? Robert Lewandowski - bez gola i bez szans na jego strzelenie - pisał w podsumowaniu Dawid Szymczak.

