Podolski wprost o swojej przyszłości. "To tam trzeba pytać i dzwonić"

Górnik Zabrze zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie na trzy kolejki przed końcem sezonu. Teraz klub musi skupić się na dwóch kwestiach, a konkretniej przyszłości Jana Urbana i Lukasa Podolskiego, których kontrakty są ważne wyłącznie do końca sezonu. - Jeśli Jan Urban będzie chciał zostać, to zostanie. Zobaczymy, czy trenerowi spodoba się nasz projekt na nowy sezon i czy zaaprobuje zawodników, których chcemy pozyskać - tak w kontekście trenera wypowiadał się Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika Zabrze. A co z Podolskim?

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Podolski mówi o kontrakcie z Górnikiem Zabrze. "Jak oni nie chcą, to ja mogę grać gdzie indziej"

Lukas Podolski udzielił wywiadu "Dziennikowi Zachodniemu" przed końcowymi meczami ekstraklasy. Niemiec odniósł się do tematu swojej przyszłości, ponieważ jego kontrakt z Górnikiem Zabrze wygasa z końcem czerwca tego roku. - Kontrakt leży na stole, czekam na info co dalej. Zobaczymy. Ja tu nie przyszedłem, żeby grać o coś konkretnego, tylko żeby grać dla Górnika. W czym tkwi problem, że umowa jeszcze nie jest podpisana? Pytajcie działaczy. Jak oni nie chcą, to ja mogę grać gdzie indziej. Na pewno nie chodzi o pieniądze - powiedział.

Były reprezentant Niemiec przyznał, że on w pełni spłacił swój kontrakt w Górniku Zabrze. - Tych sponsorów co są na koszulkach to ja przywiozłem z Niemiec i mój kontrakt sam się spłaca, przez te dwa lata sam się sfinansowałem. A o kontrakcie decyduje klub. Tam trzeba pytać i dzwonić. Czy Górnik może w przyszłym sezonie grać o wysokie cele? Nie powiem, że o puchary, bo czołowa czwórka tabeli ma inny budżet, a my inny. Wszystko musi być poukładane, wtedy coś się może udać - dodał Podolski.

Lukas Podolski wrócił do Górnika Zabrze latem 2021 roku. Od tej pory zagrał 58 meczów, w których strzelił 16 goli i zanotował 14 asyst. Jego statystyki z tego sezonu to siedem bramek i dziesięć asyst w 28 spotkaniach.

W nowym kontrakcie Podolskiego nie chodzi o pieniądze. "Akademia i tak dalej"

Nassim Touihri, agent Lukasa Podolskiego stwierdził w marcu tego roku, że nowy kontrakt "Poldiego" jest gotowy od grudnia i został podpisany sercem, a nie pieniędzmi. Później Podolski przyznał, jakie ma warunki względem Górnika. - Niemal wszystko jest ustalone. I tu wcale nie chodzi o pieniądze. Bardziej o kilka innych punktów, które miały być zrobione, a nie są. Mnie chodzi o to, w jakim kierunku klub ma iść, jak ma się rozwijać. Akademia i tak dalej - dodał.

Górnik Zabrze jest już pewny utrzymania w ekstraklasie dzięki wygranej 2:0 nad Wartą Poznań na początku 31. kolejki.