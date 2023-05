Czarna seria Benzemy. Dziś może się skończyć. Aż trudno uwierzyć, ale trwa prawie 10 lat

Karim Benzema trafił do Realu Madryt w 2009 roku i przez lata stanowił o sile ataku, ale gwiazdą stał się dopiero po odejściu Cristiano Ronaldo. Wtedy Francuz musiał zostać liderem zespołu i faktycznie udźwignął nową rolę. Dwa razy został zawodnikiem sezonu LaLiga, sezonie 2021/22 pierwszy raz został królem strzelców i otrzymał Złotą Piłkę za 2022 rok. Benzema strzela niemal z każdym rywalem, ale CA Osasuna kompletnie mu nie pasuje. Przywołał to hiszpański dziennik "AS".

Karim Benzema i CA Osasuna. To nie idzie w parze od ponad dziewięciu lat

Pierwszy raz Karim Benzema zagrał przeciwko Osasunie 3 stycznia 2010 roku, a Real Madryt zremisował 0:0. Na pierwszego gola przeciwko tym rywalom musiał czekać aż do piątego meczu, ale trafił wtedy dwukrotnie, a jego drużyna wygrała 7:1. W sezonie 2011/12 Francuz zdobył jeszcze jedną bramkę z zespołem z Pampeluny i powtórzył to sezon później. W lidze więcej nie trafił, ale zrobił to w 1/8 finału Pucharu Króla 9 stycznia 2014 roku. Trudno w to uwierzyć, ale później już ani razu nie pokonał bramkarzy Osasuny. Jego bilans to 18 meczów, pięć goli i cztery asysty.

Seria Benzemy bez gola trwa więc 9 lat i 117 dni, czyli łącznie 3404 dni. W tym czasie strzelał gole 59 różnym przeciwnikom z trzech kontynentów, ale z drużyną z Pampeluny męczył się i miał pecha. Najlepszym potwierdzeniem jest wygrany przez Real 3:1 mecz z 20 kwietnia 2022 roku. Wtedy Francuz dwa razy podchodził do rzutu karnego i dwa razy go zmarnował. Mecz zakończył bez zdobyczy bramkowej, a golkiper Sergio Herrera przeszedł do historii, jako pierwszy, który obronił dwie "jedenastki" w spotkaniu LaLiga.

Seria przerwana już dziś? Real Madryt - CA Osasuna w Pucharze Króla w sobotę 6 maja

Wydaje się, że w sobotę 6 maja o godzinie 22:00 Karim Benzema będzie miał najlepszą okazję, by przełamać niechlubny rekord przeciwko Osasunie. To właśnie z tym rywalem Real Madryt zmierzy się w finale Pucharu Króla, a Francuz niemal na pewno wybiegnie w pierwszym składzie. Jego rywalem w bramce ekipy z Pampeluny prawdopodobnie znów będzie Sergio Herrera.

Ponadto dla Benzemy może to być szczególne spotkanie. W przypadku wygrania rozgrywek zrówna się z Marcelo w ilości tytułów w barwach Realu Madryt. Francuz podnosił już 24 puchary, a Brazylijczyk 25, dzięki czemu pozostaje rekordzistą klubu.