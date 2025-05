Ledwo ogłosili zatrudnienie Ancelottiego, a tu takie wieści. "Wykluczenie"

Kłopoty, kłopoty reprezentacji Brazylii, a także nowo mianowanego selekcjonera Carlo Ancelottiego. Niewykluczone, że drużyna zostanie wykluczona z najbliższych spotkań eliminacji do mistrzostw świata 2026. Przed takim scenariuszem alarmuje Ednaldo Rodrigues, którego Sąd Najwyższy odwołał ze stanowiska prezesa brazylijskiej federacji. I to rzekomo przez ruchy tego organu może dojść do katastrofy zespołu i Ancelottiego.

Fot. REUTERS/Susana Vera Otwórz galerię (3)