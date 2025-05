Boniek z mocnym apelem. "Powinno nastąpić szybkie działanie Ekstraklasy"

Lech Poznań i Raków Częstochowa - pomiędzy tymi drużynami rozstrzygnie się walka o mistrzostwo Polski. Różnica między nimi wynosi raptem punkt. Do rozegrania pozostały im już tylko po dwa mecze. Przy okazji rozpoczęcia przedostatniej kolejki Ekstraklasy pojawiły się kontrowersje wokół ich harmonogramu.

Dwie kolejki do końca sezonu Ekstraklasy. Boniek żąda zmian

W sobotę 17 maja drugi w tabeli Raków Częstochowa zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce (godz. 20:15), natomiast liderujący Lech Poznań przystąpi do gry dopiero dzień później. W niedzielę spotka się GKS-em Katowice (godz. 17:30). Taki układ spotkań nie podoba się Zbigniewowi Bońkowi i wskazał jeden konkretny powód. - Raków jest pod ścianą. Jeżeli straci punkty w Kielcach, to Lech będzie miał zupełnie inne podejście do rywalizacji w Katowicach. Będzie mógł się zamknąć na własnej połowie, liczyć na kontry i grać na remis - zauważył w wywiadzie dla Polsatu Sport.

W związku z tym były prezes PZPN-u zaczął domagać się zmian. - Powinno nastąpić szybkie działanie Ekstraklasy SA w porozumieniu z Canal+, w efekcie którego dwa ostatnie mecze Lecha i Rakowa rozegrano by o tej samej porze. Multiliga dla tych dwóch meczów jeszcze bardziej zwiększyłaby atrakcyjność - zaapelował.

Boniek rozpętał burzę wokół meczów Lecha i Rakowa. "Byłoby lepiej, czyściej i normalniej"

Jego zdaniem taka zmiana sprawiłaby, że rywalizacja stałaby się bardziej sprawiedliwa. - Teoretycznie dzisiaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, iż ktoś się może komuś podłożyć, czy sprzedać mecz. To są czasy przeszłe i absolutnie nie wierzę, żeby jakikolwiek piłkarz na tym poziomie się czymś takim chciał ubrudzić. Z drugiej strony, uważam, że przedostatnie i ostatnie mecze Lecha i Rakowa powinny być rozgrywane w takim samym czasie. Byłoby lepiej, czyściej i normalniej - tłumaczył.

Rozegranie meczów o jednej porze przewidziane jest jednak tylko w przypadku ostatniej 34. kolejki. 24 maja wszystkie drużyny rozpoczną swoje starcia o godz. 17:30. Lech zmierzy się wtedy z Piastem Gliwice, a Raków z Widzewem Łódź.