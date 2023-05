Utrzymał ich w ekstraklasie, ale na pewny byt nie ma co liczyć. "Zobaczymy"

W piątek 5 maja Górnik Zabrze wygrał 2:0 po bramkach Damian Rasaka oraz Roberta Dadoka. Tym zwycięstwem osiągnęli pułap 41 punktów i wskoczyli na ósme miejsce. To był ich czwarty komplet punktów z rzędu, a w ostatnich pięciu meczach zdobyli trzynaście punktów. Od momentu powrotu na ławkę trenerską Jana Urbana przegrali jedno spotkanie.

Urban utrzymał Górnika, ale czy utrzyma posadę?

Jan Urban został przywrócony na stanowisko trenera po zwolnieniu Bartoscha Gaula, gdy drużyna balansowała nad strefą spadkową, z powodu wciąż obowiązującego do końca sezonu kontraktu. Jednak wciąż nie jest pewne, że 60-latek w przyszłym sezonie poprowadzi ekipę z Zabrza. Kulisy w tej sprawie odsłonił Łukasz Milik, dyrektor sportowy Górnika. - Jeśli Jan Urban będzie chciał zostać, to zostanie. Zobaczymy, czy trenerowi spodoba się nasz projekt na nowy sezon i czy zaaprobuje zawodników, których chcemy pozyskać. W tym momencie trener Urban nie opiniuje zawodników, bo nie wie, czy zostanie na przyszły sezon - powiedział w rozmowie dla stacji "Canal+Sport".

Oficjalnie: Mladenović surowo ukarany. Nie tylko on. Ruszyło postępowanie

Te słowa brzmią bardziej, jakoby to Jan Urban miał dostosowywać się i wybrać Górnika, niż odwrotnie. Były trener Legii Warszawa czy Lecha Poznań w poprzednich rozgrywkach prowadził Zabrzan i skończył sezon na ósmym miejscu, lecz Górnik w żadnym momencie nie był uwikłany w walkę o utrzymanie, tak, jak do niedawna. Mimo to szkoleniowiec został zwolniony. 60-latek nie ukrywa, że zdecydował się pomóc swojemu ukochanemu klubowi w walce o ligowy byt, ale zadra pozostała.

Śląsk mocno zbliżył się do I ligi, choć rywale kończyli mecz w dziesiątkę

- Zadra to mało powiedziane. Rzeczywiście poczułem się w jakimś stopniu poniżony. Tego już nie zmienimy. Trzeba teraz o tym nie przypominać, bo trudno będzie mi tamtą sytuację zapomnieć. To był cios poniżej pasa. Jesteś świadomy tego, żeby się utrzymać w Ekstraklasie, Górnik musi być jednością. Należy zakopać wszelkie topory wojenne, siekierki i wszyscy razem walczyć o utrzymanie. W tej lidze może się jeszcze wszystko zdarzyć - powiedział Jan Urban, wracając do pracy.

Górnik Zabrze ponownie pod wodzą Jana Urbana pokonał Wartę, Lecha, Śląska oraz Zagłębie. Podzielił się punktami z Koroną. Jedyną porażkę zanotował w pierwszym meczu po powrocie szkoleniowca, z Piastem Gliwice (0:1).