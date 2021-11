Oficjalnie: Warta Poznań ma nowego trenera. Prosto z drugiej ligi

"Trenerze, witamy w Zielonej Rodzinie!" - tymi słowami Szulczka w Poznaniu wita oficjalny profil Warty na Twitterze. Plotki o zatrudnieniu szkoleniowca krążyły już od kilku godzin po zwolnieniu Piotra Tworka, a teraz się potwierdziły.

Warta już z nowym trenerem. Szulczek zwycięstwo z Piastem obejrzał jeszcze przed telewizorem

"Od weekendu nowy trener 'Zielonych' jest już w Poznaniu. W TV obejrzał wyjazdowe zwycięstwo z Piastem Gliwice, a w poniedziałek rano spotkał się w Klubie ze swoim sztabem: asystentem Adamem Szałą, trenerem bramkarzy, Dominikiem Kubiakiem, trenerem przygotowania kondycyjnego, Tomaszem Olszewskim oraz trenerem analitykiem, Tomaszem Przekazą. Ta czwórka była też współpracownikami dotychczasowego trenera, Piotra Tworka. Na późne poniedziałkowe popołudnie zaplanowano pierwszy trening z zespołem" - czytamy w komunikacie klubu.

Nowy trener mógł awansować z Wigrami Suwałki

Szulczek to trener, który do tej pory pracował z Wigrami Suwałki w II lidze. Pozostawał w klubie od 1 sierpnia 2020 roku. W zeszłym sezonie otarł się ze swoim zespołem o awans do pierwszej ligi. Wigry zajęły czwarte miejsce w tabeli po 36. kolejkach, co pozwoliło im zagrać w barażach.

Tam jednak przegrali niespodziewanie już w pierwszym spotkaniu po rzutach karnych z KKS-em Kalisz. Wcześniej 31-latek przez wiele lat pracował jako asystent Artura Skowronka w Wiśle Kraków, Stali Mielec, Rozwoju Katowice czy właśnie w Wigrach.

Teraz walka o wyjście z grupy spadkowej i utrzymanie

Warta Poznań w sobotę, 6 listopada niespodziewanie pokonała Piasta Gliwice 1:0 już bez Piotra Tworka. W tabeli ekstraklasy zajmuje jednak dopiero szesnaste miejsce z dorobkiem jedenastu punktów. Teraz klub wraz z nowym trenerem będzie walczył o wydostanie się ze strefy spadkowej.

