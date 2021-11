Katastrofa Legii Warszawa. Wystarczy spojrzeć. Wszystko jasne. Tabela grozy

Legia Warszawa w niedzielę doznała kolejnej klęski na własnym stadionie. Tym razem przegrała ze Stalą Mielec 1:3. To szósta porażka Legii z rzędu i łącznie dziewiąta w sezonie. Mistrzowie Polski mają tylko 9 punktów i zajmują 17., przedostatnie miejsce w tabeli, zajmując w pełni zasłużenie miejsce w strefie spadkowej. Do bezpiecznego, 15. miejsca, brakuje im 2 punktów.

Co prawda Legia ma do rozegrania dwa zaległe mecze (z Termaliką i Zagłębiem Lubin), ale trudno się spodziewać, żeby w obecnej formie, cokolwiek to zmieniło w ich położeniu. Sytuacja Legii jest katastrofalna! Coraz więcej osób na poważnie bierze pod uwagę to, że Legia będzie w tym sezonie do końca walczyła o utrzymanie.

Dolna część tabeli ekstraklasy.

Tabela ekstraklasy Sport.pl

Spośród drużyn z czuba tabeli w weekend wygrała jedynie Lechia Gdańsk, która dzięki dwóm trafieniom w końcówce Marco Terrazzino wygrała 2:1 z Zagłębiem Lubin. Remisami kończyły się mecze z udziałem Lecha Poznań (1:1 z Górnikiem Łęczna), a także Pogoni i Rakowa (bezbramkowy remis).

Do roszady doszło również tuż za czołówką. Dzięki wygranej 1:0 nad Górnikiem Zabrze beniaminek, czyli drużyna Radomiaka Radom wyprzedziła Śląsk Wrocław, który po emocjonującym spotkaniu zremisował u siebie 2:2 z Jagiellonią Białystok.

Jeśli chodzi o strefę spadkową, to w coraz gorszej sytuacji znajduje się Legia Warszawa. Na skutek porażki 1:3 ze Stalą Mielec, a także zwycięstwa Warty Poznań 1:0 nad Piastem Gliwice "Wojskowi" osunęli się na przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy, wyprzedzając jedynie o jedno "oczko" ostatnią w ligowej stawce ekipę Górnika Łęczna.

Aż 71 lat temu tak fatalną serię porażek w ekstraklasie mieli zawodnicy wciąż aktualnych mistrzów Polski - Legii Warszawa. W niedzielę Legia przegrała 1:3 ze Stalą Mielec.

Dla Legii Warszawa była to szósta z rzędu porażka w ekstraklasie. Nic zatem dziwnego, że po meczu kibice głośno gwizdali na swoich piłkarzy. Tak fatalna seria porażek w ekstraklasie ostatni raz przytrafiła się Legii aż 71 lat temu! - w 1950 roku.

Wtedy warszawianie utrzymali się w lidze tylko dzięki lepszemu stosunkowi bramek. Legia przegrała wówczas z Polonią Warszawa, Cracovią, Ruchem Chorzów, ŁKS-em Łódź, AKS-em Chorzów i Wisłą Kraków.