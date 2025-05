Świątek i Sabalenka "wypadają" z gry. Oto nowa faworytka Roland Garros

Do początku drugiego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego zostało już naprawdę niewiele czasu, a Iga Świątek jest już w Paryżu i szlifuje formę na kortach imienia Rolanda Garrosa. Pracy z pewnością ma sporo, albowiem jej dyspozycja w ostatnich miesiącach pozostawiała sporo do życzenia. Nie pomogła nawet rywalizacja na kortach ziemnych. Polka nie zdołała obronić tytułu w Madrycie oraz Rzymie. Ba, nie dotarła nawet do finału, a po drodze doznała bolesnych porażek z Coco Gauff i Danielle Collins.

Świątek wypada z gry. Oto nowa faworytka Roland Garros

Światowe media rozpisują się o kryzysie formy niedawnej liderki rankingu, która po zmaganiach w Rzymie spadnie na co najmniej czwarte miejsce - może być piąta w przypadku zwycięstwa Jasmine Paolini w całej imprezie. Włoszka w finale zagra z Coco Gauff, która znajduje się na przeciwległym biegunie dyspozycji w porównaniu z Polką. Pokazała to zwłaszcza rywalizacja w Madrycie. Amerykanka rozgromiła Świątek 6:1, 6:1.

"Mimo że polska gwiazda tenisa będzie bronić korony na tegorocznym Roland Garros, jej ostatnia forma sugeruje, że nie będzie jedną z czołowych pretendentek do tytułu" - analizuje portal tennisuptodate.com, który to właśnie Coco Gauff wskazuje jako główną faworytkę do zwycięstwa. "21-latka miała imponujący występ również w zeszłym roku, ale jej podróż zakończyła się w półfinale po tym, jak przegrała ze Świątek wynikiem 2:6, 4:6" - czytamy dalej.

Z kolei Tracy Austin w rozmowie z Tennis Channel podkreśliła, że zwycięstwo Gauff w Madrycie nad Polką sporo zmieniło. - Myślę, że przede wszystkim Coco Gauff powinna walczyć o tytuł Roland Garros. Coco naprawdę poprawiła swoją grę od Madrytu. Myślę, że wszystko sprowadza się do forehandu. To jest punkt zwrotny. Kiedy cofa się forehandem, główka rakiety musi być wyprostowana, aby doszło do kontaktu. Kiedy się cofa, otwiera ją i trudno jest jej manewrować ręką. To po prostu bardziej defensywna pozycja. Kiedy Coco wchodzi i znajduje właściwą równowagę, znajduje właściwy punkt kontaktu na forehandzie, jest ofensywna, dyktuje grę. Nawet bardziej niż serwis sprowadza się to teraz do forehandu - podkreśliła.

Turniej główny Roland Garros rozpocznie się 25 maja i potrwa przez następne dwa tygodnie.