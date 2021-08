Oficjalnie: Legia planuje pilne wzmocnienia. Dwóch zawodników na testach

Legia Warszawa jest bardzo aktywna na rynku podczas letniego okienka transferowego. Władze klubu są jednak mocno krytykowane przez kibiców za sprzedawanie zbyt wielu kluczowych zawodników. Narzekał na to również trener Czesław Michniewicz, który mówił, że za jego kadencji odeszło już z klubu 21. piłkarzy. Z Warszawą pożegnali się już tacy zawodnicy jak Josip Juranović, Paweł Wszołek czy Valerian Gwilia, którzy byli ważnymi zawodnikami drużyny sięgającej w zeszłym sezonie po mistrzostwo Polski.

Legia szykuje kolejne wzmocnienia. Portugalczycy na testach

W mediach cały czas pojawiają się informacje o kolejnych zawodnikach, którzy jeszcze w tym okienku mogą odejść z Legii. Według ostatnich doniesień portalu Interia następny może być Tomas Pekhart. Na szczęście dla kibiców klub poinformował właśnie, że blisko przeprowadzki do Warszawy jest dwóch portugalskich zawodników.

Pierwszym z nich jest lewy obrońca Yuri Ribeiro. O jego transferze informował już w ostatnich dniach portal WP SportoweFakty. - Były młodzieżowy reprezentant Portugalii Yuri Ribeiro przed ostanie dwa sezony występował w grającym w Championship Nottingham Forrest. W swoim piłkarskim CV ma również Benfikę SL, Rio Ave FC i S.C. Bragę, której jest wychowankiem. Przed sezonem 2019/2020 obrońca został sprowadzony przez Nottingham Forrest. W trakcie dwóch lat na zapleczu Premier League rozgrał 52 mecze i tylko jednego z nich nie zaczynał jako rezerwowy. Jego klub zajmował kolejno 7. i 17. miejsce w 24-zespołowej lidze - napisano w przedstawieniu zawodnika na stronie Legia.com.

Drugi to lewoskrzydłowy Riu Gomes. - Jest wychowankiem S.C. Bragi, z której w wieku 13 lat trafił do akademii Benfiki SL. Po dwóch latach spędzonych w młodzieżowych zespołach najbardziej utytułowanego portugalskiego klubu został sprowadzony do Vitorii Guimaraes. W barwach jej zespołu rezerw zadebiutował na szczeblu drugiej ligi portugalskiej w sezonie 2015/16. W dwóch następnych rozgrywkach był już pełnoprawnym zawodnikiem zespołu, wychodząc na boisko w 35 meczach i zdobywając pięć bramek. Kolejnymi klubami w karierze Gomesa były występujące w tej samej klasie rozgrywkowej Gil Vicente, CF Mafra i Uniao De Leiria - czytamy na Legia.com.

Obaj zawodnicy przebywają obecnie w Warszawie, gdzie przechodzą testy medyczne. Jeżeli przejdą je pomyślnie, to podpiszą kontrakty z Legią.