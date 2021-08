Dwa karne i samobój! Pogoń rozbiła Stal Mielec po prezentacji Grosickiego

Kamil Grosicki sobotni mecz ze Stalą Mielec jeszcze oglądał z trybun, ale przed meczem wybiegł na murawę, by przywitać się z kibicami Pogoni Szczecin. - Witam wszystkich serdecznie! Szczecin to moje miasto, a Pogoń to mój klub - krzyknął Grosicki do mikrofonu, a później dodał, że zrobi wszystko, by pomóc Pogoni w tym sezonie i by za rok na tym stadionie nie było wolnego krzesełka, by klub walczył o mistrzostwo. - Pogoń, Pogoń - krzyczał Grosicki dalej do mikrofonu i skutecznie zachęcał kibiców do wspólnych śpiewów.

Pogoń grała w piłkę, ale to Stal pierwsza strzeliła gola

Chwilę później zaczął się mecz. Pogoń od początku miała przewagę, ale na przerwę schodziła przy wyniku 0:1, bo w 34. minucie bramkę dla Stali zdobył Grzegorz Tomasiewicz. To był jedyny strzał gości przed przerwą. Dla porównania Pogoń oddała ich aż 13. - Brakowało nam spokoju, by utrzymać się przy piłce. Po przerwie to musimy poprawić - mówił w przerwie Tomasiewicz.

Stal jednak tego nie poprawiła - nadal miała problemy z utrzymaniem się przy piłce, a do tego zaczęła też popełniać błędy pod własną bramką. W 49. minucie piłkę ręką we własnym polu karnym zagrał wprowadzony po przerwie Maciej Jankowski, a chwilę później z 11. metrów do remisu doprowadził Kamil Drygas.

Druga ręka, drugi rzut karny i znowu Drygas

To nie był jedyny rzut karny podyktowany w tym meczu. Dla Pogoni, bo w 70. minucie mieliśmy analogiczną sytuację. Z tą różnicą, że tym razem sędzia dłużej sprawdzał zajście na VAR, ale podjął tę samą decyzję. Podyktował drugi rzut karny dla gospodarzy (po zagraniu piłki ręką przez Jonathana De Amo), a Drygas chwilę później znowu się nie pomylił. To był gol na 3:1 - wcześniej samobójczą bramkę zdobył Krystian Getinger. I nie ostatni, bo w 88. minucie wynik meczu na 4:1 dla Pogoni ustalił Konstantinos Triantafyllopoulos.

Pogoń dzięki zwycięstwu ze Stalą zrównała się w tabeli punktami z prowadzącym Lechem. Obie drużyny mają po 10 punktów, ale Lech ma rozegrany jeden mecz mniej - w niedzielę o 17.30 podejmie Lechię Gdańsk.