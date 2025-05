Gwiazdor Barcelony nie trafi do Arabii. Hiszpanie ogłaszają ws. przyszłości

Władze FC Barcelony nie próżnują po wywalczeniu mistrzostwa Hiszpanii. Klub priorytetowo traktuje osoby, które były odpowiedzialne za ten sukces i raz po raz informują o kolejnych przedłużeniach kontraktów. Niedawno poinformowano, że na dłużej z klubem związał się Hansi Flick. Teraz - zdaniem katalońskiego "Sportu" - niemiecki szkoleniowiec miał powiedzieć m.in. Deco, że chce mieć Inigo Martineza w drużynie, dopóki będzie trenerem Barcy. "Oznacza to, że klub przedłuży jego kontrakt do 2027 roku. Porozumienie przebiegło szybko bez problemów w aspekcie ekonomicznym" - zrelacjonowali. Informacja o przedłużeniu kontraktu ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu. Ponadto na dłużej ma zostać Eric Garcia.

Media: Gwiazda Barcelony podpisze nowy kontrakt

Teraz hiszpańskie media trąbią o przedłużeniu kontraktu innej gwiazdy Dumy Katalonii. "Raphinha podpisuje dziś kontrakt do 2028 roku" - ogłasza w nagłówku "Mundo Deportivo". Z kolei kataloński "Sport" pisze: "Deco ogłasza odnowienie Raphinhy na kolejny rok".

"Mundo Deportivo" pisze wprost, że czwartek będzie dniem Raphinhi "który uda się do biura prezydenta Joana Laporty, aby podpisać nowy kontrakt jako piłkarz Barcelony" - oświadczono.

"Wynagrodzenie Raphinhi zostanie podwyższone po tym, jak jego występy znacznie się poprawiły w tym sezonie, jego trzecim jako zawodnika Barçy po podpisaniu z Leeds United w lipcu 2022 roku pięcioletniej umowy z klauzulą wykupu w wysokości 1 miliarda euro" - dodano.

Deco potwierdza doniesienia

Deco był gościem programu "El món a RAC1" i tam ogłosił odnowienie umowy Raphinhi. "Raphinha ma kontrakt z Barcą do 2027 roku i od teraz będzie go miał do 2028 roku. Decyzja, która doprowadziła do odrzucenia lukratywnych ofert, takich jak niektóre wielomilionowe oferty z Arabii Saudyjskiej" - czytamy na łamach sport.es.

"Raphinha prezentował bardzo dobry poziom w swoim pierwszym roku, w drugim trochę spadł, a w trzecim był brutalny" - podkreślił Deco.

Dodał, że ma "duszę, serce, a jeśli tego nie masz, nie możesz odnieść tutaj sukcesu". "Nie chciał odejść, mamy pełne zaufanie i jesteśmy zachwyceni. Ktokolwiek przyjdzie, aby go zastąpić, obniżymy poziom" - kontynuował.

W tym sezonie Raphinha jest autorem 34 goli i 25 asyst w 56 oficjalnych meczach, rozegranych w tym sezonie. Aktualnie serwis Transfermarkt wycenia go na 80 mln euro. Brazylijczyk trafił do Katalonii za 58 mln euro.