Polacy bohaterami meczu w Championship! To była 93. minuta

Oxford United walczyło zaciekle o utrzymanie w Championship i przed ostatnią kolejką było już pewne zrealizowania tego celu. Dlatego też mecz wyjazdowy w Walii ze Swansea City był starciem dwóch zespołów, które zakończyły sezon w bezpiecznej części tabeli i bez szans na cokolwiek więcej.

Helik i Płacheta golami zakończyli sezon w Championship. Cel zrealizowany

Mimo to, kibice na Swansea.com Stadium obejrzeli znakomite widowisko, w którym padło aż sześć goli. Głównie za sprawą bardzo dobrej skuteczności obu zespołów, których współczynnik expected goals (xG) tylko nieznacznie przekraczał 1.00.

Do przerwy w Swansea było 1:1, a gole strzelali Ji-Sung Eom (Swansea) oraz Greg Leigh (Oxford). Tuż po zmianie stron gospodarze ponownie byli na prowadzeniu po golu Ronalda, jednak w 62. minucie o swoim instynkcie strzeleckim przypomniał Michał Helik. Obrońca United był najsprytniejszy w zamieszaniu podbramkowym po rzucie rożnym dla gości i z bliska skierował piłkę do bramki. Dla Helika był to piąty gol w 20 meczu tego sezonu Championship po zimowym transferze z trzecioligowego Huddersfield Town.

20 minut później Swansea była ponownie na prowadzeniu po bramce Liama Cullena i niemal do samego końca wydawało się, że wygra to spotkanie.

W doliczonym czasie gry błysnął jednak drugi z Polaków Przemysław Płacheta. 27-letni skrzydłowy, który pojawił się na boisku w 66. minucie, wykończył akcję Oxfordu, pokonując bramkarza gospodarzy strzałem z ostrego kąta w krótki róg jego bramki. Były piłkarz Śląska Wrocław zakończył sezon Championship z 3 golami i 3 asystami w 32 meczach, a dzięki jego bramce sobotni mecz zakończył się wynikiem 3:3.

Po remisie w Swansea Oxford United uplasowało się na 17. miejscu w gronie 24 drużyn Championship z dorobkiem 53 punktów w 42 meczach. Do Premier League awansowały Leeds i Burnley, które zgromadziły po 100 punktów, w barażach zagrają Sheffield United, Sunderland, Coventry City i Bristol City, a do League One spadły Luton Town, Plymouth Argyle (z Tymoteuszem Puchaczem) oraz Cardiff City.