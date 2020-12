Legia przekazała najnowsze informacje ws. Bartosza Kapustki po brutalnym faulu

Bartosz Kapustka po powrocie do Legii Warszawa gra coraz lepiej. Jego powrót do formy mógł przerwać Tomasz Makowski. Piłkarz Lechii brutalnie sfaulował pomocnika Legii w doliczonym czasie gry sobotniego meczu (2:0 wygrała Legia).

REKLAMA

Zobacz, jak Makowski zaatakował Kapustkę:

Zobacz wideo Ikona Futbolu 2020 - plebiscyt Sport.pl

Makowski był wyraźnie spóźniony. Staw skokowy Kapustki został wygięty w nienaturalny sposób. Zawodnik Lechii obejrzał słuszną czerwoną kartkę, a Kapustka zszedł z boiska z bólem nogi.

- Bardzo źle to wyglądało. Rozmawiałem z Bartkiem, ma przyłożony lód do piszczela, który jest mocno zbity. Zrobiła się tam wklęsła dziura, ale tak to jest gdy uderzenie jest w to miejsce - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener mistrzów Polski Czesław Michniewicz.

Głowacki zmienił zdanie ws. koronawirusa. "Nic bardziej mylnego. To nie żarty"

Bartosz Kapustka niebawem wróci do treningów

Okazało się, że uraz Kapustki nie jest groźny. - Mamy dobre wiadomości! Bardzo dobre! Choć wyglądało to bardzo niebezpiecznie, kontuzja Bartka Kapustki nie jest poważna, w ciągu kilku dni powinien dołączyć do treningu z zespołem - napisała na Twitterze Izabela Kruk, rzecznik prasowa Legii. Legioniści kolejne spotkanie rozegrają w sobotę 12 grudnia. Ich rywalem na wyjeździe będzie Wisła Kraków.

Zbigniew Boniek wytypował grupę dla Polski i wskazał cel w el. MŚ 2022

Kapustka latem wrócił do Polski po kilku latach gry za granicą. W Leicester nie przebił się i musiał występować w Niemczech i Belgii. Zanim trafił do Anglii, był jednym z bohaterów reprezentacji Polski podczas Euro 2016. Teraz powoli odzyskuje formę. W tym sezonie zagrał w 12 spotkaniach. Jego bilans to jeden gol i jedna asyst.