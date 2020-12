Bandycki faul Makowskiego na Kapustce. Pierwsze szczegóły dotyczące stanu jego zdrowia [WIDEO]

Doliczony czas drugiej połowy, Legia prowadzi 1:0. W środku pola w walce o piłkę Tomasz Makowski atakuje Bartosza Kapustkę. Jest wyraźnie spóźniony, dochodzi do brutalnego faulu. Staw skokowy piłkarza gospodarzy wygięty w nienaturalny sposób. Makowski dostaje czerwoną kartkę, Kapustka schodzi z boiska z bólem nogi.

REKLAMA

Zobacz, jak Makowski zaatakował Kapustkę:

Zobacz wideo Zobacz, jak Borussia uratowała remis:

Brutalny faul na Bartoszu Kapustce

Portal WP SportoweFakty, podał, że Kapustka przejdzie w niedzielę szczegółowe badania. Zawodnik miał przekazać dziennikarzom, że wstępne oględziny wykluczyły kontuzję. W przeszłości 23-latek miał wiele problemów ze zdrowiem.

Bardzo słabe oceny Lewandowskiego za mecz z RB Lipsk. "Jego najlepszym zagraniem była siatka"

- Kontuzja Kapustki wyglądała bardzo źle, oby to nie było nic poważnego, bo facet właśnie zaczynał grać na miarę swojego talentu. Makowski bandyterka - napisał Marek Szkolnikowski, szef TVP Sport, oceniając to zdarzenie.

Zamieszanie skomentował także trener Legii Czesław Michniewicz: Bardzo źle to wyglądało. Rozmawiałem z Bartkiem, ma przyłożony lód do piszczela, który jest mocno zbity. Zrobiła się tam wklęsła dziura, ale tak to jest gdy uderzenie jest w to miejsce.

Kapustka latem wrócił do Polski po kilku latach gry za granicą. W Leicester nie przebił się i musiał występować w Niemczech i Belgii. Zanim trafił do Anglii, był jednym z bohaterów reprezentacji Polski podczas Euro 2016. Teraz powoli odzyskuje formę. W tym sezonie zagrał w 12 spotkaniach. Jego bilans to jeden gol i jedna asyst.

Niedzielne mecze ekstraklasy

W niedzielę dwa mecze ekstraklasy. O 15:00 Piast gra z Zagłębiem, a o 17:30 faworyzowany Lech Poznań podejmuje Podbeskidzie.